«Зимнюю поддержку» через Укрпочту оформил каждый десятый украинец

В 2025 году более 3,8 млн граждан Украины, или около 10% населения страны, оформили выплату по государственной программе «Зимняя поддержка» через Укрпочту.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

С 14 ноября 2025 года через отделение Укрпочты 1 911 429 граждан лично подали заявления на получение выплат.

Еще около двух миллионов украинцев получили деньги по программе «Зимняя поддержка» автоматически вместе с пенсиями и другими социальными выплатами.

На начало января 2026 года программой «Зимняя поддержка» через Укрпочту воспользовались 2 841 669 раз. В это количество входят и граждане, которые оформили пособие через приложение «Дія», но для использования средств выбрали стационарные и мобильные отделения Укрпочты.

Как украинцы тратят «Зимнюю тысячу»

По почте получатели выплат оплачивали коммунальные услуги, покупали товары украинского производства, заказывали лекарства, оформляли подписку и совершали другие платежи.

Напомним, правительство продлило срок использования 1000 гривен в рамках программы «Зимняя поддержка — 2025». Получатели пенсий и социальных выплат через Укрпочту могут воспользоваться средствами до конца февраля 2026 года.

17 декабря был последний день подачи заявок на получение 6500 гривен для уязвимых категорий. Полученные средства можно использовать до конца июня следующего года: на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов украинского производства (кроме подакцизных), книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги.

