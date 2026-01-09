0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Зимнюю поддержку» через Укрпочту оформил каждый десятый украинец

Личные финансы
9
«Зимнюю поддержку» через Укрпочту оформил каждый десятый украинец
«Зимнюю поддержку» через Укрпочту оформил каждый десятый украинец
В 2025 году более 3,8 млн граждан Украины, или около 10% населения страны, оформили выплату по государственной программе «Зимняя поддержка» через Укрпочту.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
С 14 ноября 2025 года через отделение Укрпочты 1 911 429 граждан лично подали заявления на получение выплат.
Еще около двух миллионов украинцев получили деньги по программе «Зимняя поддержка» автоматически вместе с пенсиями и другими социальными выплатами.
На начало января 2026 года программой «Зимняя поддержка» через Укрпочту воспользовались 2 841 669 раз. В это количество входят и граждане, которые оформили пособие через приложение «Дія», но для использования средств выбрали стационарные и мобильные отделения Укрпочты.

Как украинцы тратят «Зимнюю тысячу»

По почте получатели выплат оплачивали коммунальные услуги, покупали товары украинского производства, заказывали лекарства, оформляли подписку и совершали другие платежи.
Напомним, правительство продлило срок использования 1000 гривен в рамках программы «Зимняя поддержка — 2025». Получатели пенсий и социальных выплат через Укрпочту могут воспользоваться средствами до конца февраля 2026 года.
17 декабря был последний день подачи заявок на получение 6500 гривен для уязвимых категорий. Полученные средства можно использовать до конца июня следующего года: на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов украинского производства (кроме подакцизных), книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems