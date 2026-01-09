Какие проблемы решит новый Трудовой кодекс Сегодня 08:05 — Личные финансы

Какие проблемы решит новый Трудовой кодекс

Кабинет Министров одобрил проект Трудового кодекса Украины, который должен дать старт реформе рынка труда. Сегодня около 18,5 миллиона человек экономически активного возраста, в то время как официально заняты немногим более 10 миллионов. Приблизительно 46% населения экономически активного возраста не являются участниками рынка труда. Изменения трудового законодательства будут способствовать выходу из «тени» части украинцев.

Об этом рассказала заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дарья Марчак в подкасте «Что с экономикой?».

По ее словам, сегодня около 46% населения экономически активного возраста не являются участниками рынка труда. Часть из них работает неофициально, а значительная часть не работает вовсе. В том числе речь идет и о молодежи, женщинах с обязанностями по уходу, людях со спецпенсиями, людях с инвалидностью.

«Первая большая проблема на рынке труда — это исключенность. И когда мы говорим, например, об инклюзии на рынке труда, то мы привыкли говорить об инклюзивности только в отношении людей с инвалидностью. Но на самом деле инклюзия — это дать возможность тем, кто сегодня еще не работает, найти свое место на рынке труда», — объясняет замминистра.

Она отмечает, что с каждой из незанятых групп нужно работать по-разному.

Одна из составляющих, которую предлагает новый Трудовой кодекс, касается женщин или мужчин, которые ухаживают за детьми.

«Женщина, которая работает, ухаживает за ребенком и хочет работать, может работать и может выбирать одну из трех форм — дистанционную, гибридную или офлайн-занятость. Также устраняются очень устаревшие, часто немного абсурдные нормы, которые, например, ограничивают права женщин ездить в командировку. Сейчас по законодательству, если твоему ребенку до трех лет, работодатель фактически не может предложить тебе уехать в заграничную командировку. А женщина, может, хотела бы уехать, но ей такого права не дают», — рассказала Марчак.

Еще одна проблема на рынке труда — это несоответствие навыков соискателей работы к реальным потребностям рынка. Поэтому Украина существенно отстает по объему созданного продукта за единицу времени.

Новый Трудовой кодекс должен отвечать стратегии занятости, системе профориентации, переквалификации и современным форматам работы.

«Одна из проблем, почему у нас молодежь часто выбирает нерелевантные специальности для обучения, — это непонимание того, сколько вообще будет составлять твое финансовое вознаграждение в зависимости от того, какую профессию ты выберешь. Грубо говоря, что пойти работать слесарем — это дает тебе потенциально гораздо более высокие доходы, чем если ты пойдешь работать бухгалтером. И поэтому нам нужно построить модель, когда мы еще на этапе обучения в школе даем детям, школьникам возможность понять, что такое каждая специальность и какой уровень дохода в будущем она может дать после обучения», — пояснила чиновница.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров принял проект Трудового кодекса Украины, который должен стать основой реформы рынка труда. Что меняет документ:

Кодекс закрепляет восемь признаков трудовых отношений. Это должно уменьшить правовую неопределенность и способствовать детенизации занятости;

количество типов трудовых договоров увеличивается с шести до девяти. Документ регулирует современные форматы занятости, включая дистанционную и надомную работу, а также работу с нефиксированным рабочим временем;

электронные документы в сфере трудовых отношений приравниваются к бумажным;

вводится прозрачный механизм определения минимальной зарплаты в соответствии со стандартами ЕС. Минимальный уровень будет определяться как процент от средней заработной платы, установленный правительством;

кодекс закрепляет право работников с детьми на гибкие формы занятости, в частности, дистанционную работу и работу на дому;

предусмотрено внедрение риск-ориентированного подхода к проверкам;

проект кодекса вводит ученический трудовой договор, обеспечивающий безопасное совмещение обучения и первого места работы.

