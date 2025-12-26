0 800 307 555
ру
Как рынок такси планируют вывести из «тени»

Сфера такси в Украине преимущественно работает «в тени», поэтому в Министерстве развития общин и территорий работают над обновлением законодательства о регулировании этого рынка.
Об этом рассказал директор транспортной компании «Трансфлот» Виктор Федосюк.
По оценкам Минразвития, около 90% рынка находится в «тени».
Также около 200 тысяч водителей зарегистрированы на цифровых платформах.

Вопрос легализации «таксистов» снова на столе

«Еще в 2019-м я был в группе, которая пыталась адаптировать закон к реалиям рынка. Мы хотели легализовать водителей, работающих через платформы (в том числе тех, кто подвозит пассажиров периодически, в свободное время). Но тогда депутатам было „не ко времени“ — мол, рынок мелкий, денег там нет, есть первоочередные задачи, да и „старожилы“ рынка активно были против изменений», — написал Федосюк.
Эксперт напомнил, что одним из требований Международного валютного фонда является принятие изменений в Налоговый кодекс по автоматическому обмену данными о доходах, полученных через цифровые платформы. Нововведения будут касаться водителей такси (Bolt, Uklon, Uber). Это осуществляется для повышения прозрачности доходов и контроля за налогообложением деятельности на цифровых сервисах.
Поэтому, как отметил Федосюк, именно поэтому вопрос легализации «таксистов» снова в повестке дня.

Что предлагают

Федосюк также назвал главные инновации, предложенные Минразвития.
Ведомство предлагает ввести новую категорию для физических лиц, работающих исключительно через платформы — «самозанятый автомобильный перевозчик».
Также вводится официальное понятие «оператор платформы», которые проверяют и контролируют водителей, платящих налоги за них. Кроме того, планируется создать реестр таких операторов.
В то же время, лицензии на такси и нерегулярные перевозки на заказ отменяются. Вместо этого перевозчики (юридические лица и ФЛП) будут работать по декларативному принципу, подавая уведомление о начале деятельности в «Укртрансбезопасность».
Сертификат водителя станет обязателен для всех: и для самозанятых, и для ФЛП, и для наемных водителей.
По материалам:
Діло
