0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Поступления от единого взноса выросли почти на 22%

Казна и Политика
9
Поступления от единого взноса выросли почти на 22%
Поступления от единого взноса выросли почти на 22%
За январь-сентябрь 2025 года налогоплательщики перечислили 479,2 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Это на 86,2 млрд грн (21,9%) больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда сумма составила 393 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Кто платит единый взнос

В ведомстве напомнили, что работодатели платят 22% единого взноса за наемных работников.
«Именно эти средства — основной источник наполнения фондов социального страхования, за счет которых финансируются государственные социальные программы, производится выплата пенсий, материальной помощи гражданам и т. д.», — говорится в сообщении.
Единый взнос автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования.
С 1 января 2025 года физические лица — предприниматели на упрощенной и общей системах налогообложения, а также самозанятые лица уплачивают единый взнос за себя в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете на 2025 год».
Освобождены от уплаты единого взноса ФЛП:
  • зарегистрированные на временно оккупированных территориях (в соответствии с п. 93 раздела VIII Закона № 2464),
  • наемные работники, за которых единый взнос уплачивает работодатель,
  • пенсионеры,
  • лица с инвалидностью, получающие пенсию или социальное пособие,
  • мобилизованные (на весь период службы с учетом законодательных норм),
  • на общей системе без дохода.
Finance.ua уже писал, что с 1 октября 2025 года меняются условия, при которых физические лица-предприниматели и другие самозанятые лица могут не платить единый социальный взнос (ЕСВ) за себя, если этот взнос уже уплатил работодатель.
Теперь не нужно иметь основное место работы, чтобы воспользоваться освобождением. Достаточно, чтобы работодатель уплатил ЕСВ в полном размере.
📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems