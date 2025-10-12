Поступления от единого взноса выросли почти на 22% Сегодня 08:08 — Казна и Политика

Поступления от единого взноса выросли почти на 22%

За январь-сентябрь 2025 года налогоплательщики перечислили 479,2 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Это на 86,2 млрд грн (21,9%) больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда сумма составила 393 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Кто платит единый взнос

В ведомстве напомнили, что работодатели платят 22% единого взноса за наемных работников.

«Именно эти средства — основной источник наполнения фондов социального страхования, за счет которых финансируются государственные социальные программы, производится выплата пенсий, материальной помощи гражданам и т. д. », — говорится в сообщении.

Единый взнос автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования.

С 1 января 2025 года физические лица — предприниматели на упрощенной и общей системах налогообложения, а также самозанятые лица уплачивают единый взнос за себя в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете на 2025 год».

Освобождены от уплаты единого взноса ФЛП:

зарегистрированные на временно оккупированных территориях (в соответствии с п. 93 раздела VIII Закона № 2464),

наемные работники, за которых единый взнос уплачивает работодатель,

пенсионеры,

лица с инвалидностью, получающие пенсию или социальное пособие,

мобилизованные (на весь период службы с учетом законодательных норм),

на общей системе без дохода.

Finance.ua уже писал, что с 1 октября 2025 года меняются условия , при которых физические лица-предприниматели и другие самозанятые лица могут не платить единый социальный взнос (ЕСВ) за себя, если этот взнос уже уплатил работодатель.

Теперь не нужно иметь основное место работы, чтобы воспользоваться освобождением. Достаточно, чтобы работодатель уплатил ЕСВ в полном размере.

