Защита энергетики и прохождение отопительного сезона: вклад США

Казна и Политика
Защита энергетики и прохождение отопительного сезона: вклад США
Защита энергетики и прохождение отопительного сезона: вклад США
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук провела содержательный разговор с Министром энергетики США Крисом Райтом. Они обсудили приоритеты сотрудничества США и Украины.
Об этом говорится в пресс-релизе Минэнерго.
«Соединенные Штаты — среди наших надежных партнеров, которые помогают увеличивать резерв оборудования, необходимого для быстрого восстановления после обстрелов, а также усиливать физическую защиту нашей инфраструктуры», — подчеркнула Светлана Гринчук.
Министр рассказала Крису Райту о ситуации в энергетическом секторе и вызовах в результате российских атак энергетической инфраструктуры в преддверии отопительного сезона.
«Тактика врага неизменна — обесточить Украину. Россияне продолжают бить по энергетике. Защита инфраструктуры, накопление резервов оборудования и энергетических ресурсов, в частности, природного газа, остается нашим приоритетом в работе с партнерами», — отметила Светлана Гринчук.
Она акцентировала, что Украина и США имеют общий приоритет — замещение российской нефти и газа на европейском рынке.
Главы энергетических ведомств Украины и США также затронули тему развития ядерной энергетики.
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
