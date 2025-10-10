Ночная атака рф: ситуация в энергосистеме, последствия Сегодня 10:00

Ночная атака рф: ситуация в энергосистеме, последствия

Ночью россия совершила массированную атаку на Украину, использовав ударные беспилотники и ракеты разных типов.

Генерация и потребление

В результате российской массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты обесточено значительное количество потребителей в г. Киев, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

Об этом сообщает Миннерго.

Энергетики уже приступили к оценке последствий и подготовке схемы запитки потребителей!

Для стабилизации ситуации в энергосистеме в части регионов применены аварийные отключения электроэнергии.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, это помогает снизить нагрузку на систему. написали в Минэнерго.

Ситуаціия на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.23 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Київ

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, на левом берегу города полностью пропала электроэнергия из-за повреждений энергетических объектов.

В результате атаки в столице были повреждены дома, квартиры, а также произошли пожары, которые уже ликвидированы. В частности, последствия отмечены в Печерском, Голосеевском, Деснянском и Подольском районах.

Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура.

В настоящее время в области обесточены около 28 000 семей Броварского и Бориспольского районов.

Энергетики уже работают над восстановлением централизованного электроснабжения.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил: «Российские террористы нанесли удары по критически важной гражданской инфраструктуре, в том числе энергетической, по всей Украине сотнями беспилотников и ракет. Я призываю всех партнеров решительно реагировать», — заявил Сибига.

По его словам, российский диктатор путин совершил атаку 10 октября — в годовщину первого массированного нападения на энергетическую инфраструктуру Украины в 2022 году.

«Это намеренная демонстрация того, что он не изменил своих агрессивных действий, террористических методов и ультиматумов в течение трех лет, и он продолжает отвергать какие-либо содержательные дипломатические и мирные усилия», добавил глава МИД.

Он также подчеркнул, что россия хуже ХАМАСа. Даже ХАМАС согласился на прекращение огня и мирные усилия. Напротив, москва продолжает бессмысленную войну, которую она начала — войну, которую она не может и не выиграет.

«Лишение людей энергии на фоне снижения осенних температур равносильно геноциду в соответствии со статьей II © Конвенции о геноциде: создание невыносимых условий жизни с целью уничтожения национальной группы», — подчеркнул Сибига.

По мнению политика, давление на москву — это единственный рецепт, который может сработать, но он должен быть сильным и консолидированным. Речь об экономическом давлении жестких санкций, военном давлении усиления поддержки Украины и политическом давлении полной изоляции.

«путин должен чувствовать, что цена продолжения войны превышает цену ее остановки. Он должен чувствовать, что продолжение этой войны ставит под угрозу его режим», — добавил глава МИД.

