0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: как повлияют на очереди на границе

Казна и Политика
4
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: как повлияют на очереди на границе
ЕС с 12 октября меняет правила пересечения границы. К процедуре, предусматривающей сканирование лица и снятие отпечатков пальцев, должны подключиться все страны ЕС. Поэтому может потребоваться больше времени на оформление каждого человека.
Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, пишет УНИАН.
Читайте также
Евросоюз уже давно говорит об унификации базы данных, которая бы объединяла информацию из всех стран Шенгенской зоны.
«Это направлено, в первую очередь, на граждан третьих стран, которые въезжают в страны Европы. Собственно, это касается и граждан Украины», — сказал Демченко.
Он отметил, что в эту базу данных должна войти информация о паспортных данных и пересечении границы как на въезд, так и на выезд. Для того чтобы пограничники разных стран могли пользоваться этой информацией в режиме онлайн.
Читайте также
«Польша уже начала тестировать эту систему. Но сказать, что существенно это повлияло на пассажиропоток и из-за этого возникли очереди, наверное, не совсем верно. Но предусматривает чуть больше времени на оформление каждого человека. Но, опять же, здесь речь идет в первую очередь об автомобильных пунктах пропуска, где можно установить необходимые системы для того, чтобы такую ​​процедуру делать», — рассказал представитель ГНСУ.

Очереди на границе

По его словам, на границе с Польшей вообще не отмечается, чтобы это как-то влияло на увеличение времени при оформлении граждан по ту сторону границы. Украинские пограничники видят поток людей, идущий из Украины в польскую сторону.
«Собственно практически на том же уровне по-прежнему такое оформление происходит», — подчеркнул Демченко.
Он также напомнил, что в августе текущего года пассажиропоток был достаточно высокий.
«В сентябре динамика пассажиропотока несколько снизилась. И в октябре, в течение этих дней, пассажиропоток также продолжает падать. Поэтому существенных очередей на границе по состоянию на данный момент нет», —
— сказал спикер ГПСУ.

При этом он отметил, что «есть отдельные дни или часы, когда больше граждан пересекают границу на выезд из Украины».
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems