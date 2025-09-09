Новые правила пересечения границы для международных перевозчиков: что нужно знать Сегодня 17:06

Новые правила пересечения границы для международных перевозчиков: что нужно знать, dpsu.gov.ua

С 10 сентября с 8:00 во время бронирования места в очереди для пересечения границы для водителей коммерческого транспорта лицензированных перевозчиков нужно заполнять данные только в системе «єЧерга».

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Создавать заявку «18−60» (так называемый «Шлях») не нужно.

Как объясняют в министерстве, ранее алгоритм бронирования места в очереди для военнообязанных водителей выглядел следующим образом: сначала заявку в модуль «18−60» («Шлях»), затем регистрация места в очереди.

Читайте также єЧерга для автобусов расширена еще на два пункта пропуска с Польшей

Модуль «18−60» был необходим для верификации информации о военнообязанных водителях во время пересечения границы. В результате обновления системы и упрощения процессов для перевозчиков, сотрудники Государственной пограничной службы будут верифицировать наличие регистрации водителя в системе «єЧерга». Последняя в свою очередь будет отражать только те данные, которые имеются в ЕКИС Укртрансбезопасности. Таким образом будет проверяться соответствие Постановлению Кабмина № 57 в контексте наличия информации о водителях в ЕКИС.

Таким образом, «єЧерга» станет «единым окном» заполнения информации для выезда водителей коммерческого транспорта.

Важно, что пересечение границы для выполнения коммерческих перевозок будет доступно только тем водителям, которые внесены в электронный кабинет перевозчика в Едином комплексе информационных систем (ЕКИС) Укртрансбезопасности.

Именно в ЕКИС Укртрансбезопасности систематизируется вся информация о лицензированом перевозчике. Следовательно, соответственно зарегистрировать в системе есть «єЧерга» для пересечения границы можно будет только тех водителей, которые официально внесены в кабинет перевозчика.

Отмечаем, что речь идет не только о военнообязанных водителях, но и в целом водителях, выполняющих коммерческие перевозки. То есть все водители должны быть внесены в электронный кабинет, даже если они исключены из военного учета по разным основаниям.

Что важно знать перевозчику

Проверьте актуальный список водителей в электронном кабинете ЕКИС Укртрансбезопасности. Поставить в «єЧерга» можно только того водителя, который есть в кабинете перевозчика в его лицензионном деле.

Проверьте паспортные данные водителей, такие же ли они, как в загранпаспорте водителя. Если данные не будут совпадать — обновите их. Важно, что речь идет именно о загранпаспорте водителя, ведь именно по нему оформляется выезд за границу.

При регистрации места в очереди для водителя — проверьте правильность внесения данных. Обратите внимание также, чтобы водитель использовал для выезда именно тот загранпаспорт, который указан в «єЧерга» и ЕКИС.

Перед увольнением водителя проверьте, есть ли регистрация водителя в актуальную очередь. Если очередь есть, то сначала замените водителя в очереди на другого. Только потом проставляйте в кабинете ЕКИСа дату увольнения водителя. Если вы сначала внесете данные об увольнении водителя, то очередь будет отменена автоматически. Соответственно запись на пересечение границы будет потеряна.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.