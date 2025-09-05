єЧерга для автобусов расширена еще на два пункта пропуска с Польшей

0 800 307 555
Министерство развития общин и территорий Украины в рамках проекта есть єЧерга для пересечения границы продолжает масштабирование слотирования на пункты пропуска — возможности зарегистрироваться на конкретное время пересечения границы.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Слотирование призвано обеспечить отсутствие длительного ожидания в очереди перед пунктом пропуска для пассажиров автобусов и возможности планировать заблаговременное пересечение границы.
В частности, с 9 сентября указанная опция будет распространена на пункты пропуска «Грушев — Будомеж» и «Нижанковичи — Мальховичи». Запись в «слотированную» очередь под названием «По расписанию» будет открыта в 12:00 8 сентября. Само же движение по указанной записи стартует в 12:00 9 сентября.
Запись на конкретный слот доступна как для перевозчиков, выполняющих регулярные маршруты, так и для нерегулярных рейсов.
Регулярные перевозчики смогут забронировать время в соответствии с графиком движения. Нерегулярные рейсы можно будет зарегистрировать на свободные от регуляторов слоты.
«В общем, слотирование будет работать на 25 пунктах пропуска для автобусов из 29. Мы продолжаем системно расширять возможности єЧерги. Слотирование — это не просто удобство для перевозчиков, но и предсказуемость для пассажиров, которые больше не тратят часы в очередях перед границей. Запуск этой опции на новых пунктах пропуска с Польшей — еще один шаг к тому, чтобы сделать пересечение границы комфортным и современным», — отметил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.
Запись на временный слот введена на всех пунктах пропуска с Румынией, Венгрией, Словакией, 10-ти — с Молдовой и 4-х — с Польшей.
В общем, с момента введения очереди для автобусов границу по онлайн-записи пересекли почти 288 тысяч автобусов. Детальнее — по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
