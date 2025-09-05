В августе Украина стала пятой в Европе по цене электроэнергии
Средняя цена электрической энергии на рынке «на сутки вперед» в августе 2025 года в Украине составила 5 188,78 грн/МВт-час. Это пятый показатель стоимости электроэнергии для индустрии среди государств Европы.
Об этом свидетельствуют данные оператора рынка.
По данным ENTSOE, самое дорогое электричество сейчас в странах Балтии:
- в Эстонии — 5 475,59 грн/МВт-ч;
- в Италии — 5 473,93 грн/МВт-ч;
- в Литве и Латвии — 5 468,97 грн/МВт-час.
Украина занимает пятую строчку рейтинга с ценой 5 188,78 грн/МВт-час. За ней следует Польша с показателем 5 101,04 грн/МВт-час.
Напомним, что с 1 августа 2025 года в Украине на рынке «на сутки вперед» были увеличены максимальные и минимальные предельные цены на электроэнергию.
В зависимости от расчетного периода (времени суток) они колеблются с 5 600 до 15 000 грн/МВт-час.
Такое повышение цен уже вызвало отрицательную реакцию со стороны крупных промышленных потребителей электроэнергии.
