«єЧерга» для грузовиков: утверждены новые правила — Finance.ua

«єЧерга» для грузовиков: утверждены новые правила Сегодня 16:10 — Технологии&Авто

«єЧерга» для грузовиков: утверждены новые правила

Министерство развития общин и территорий утвердило новые правила функционирования и использования системы «єЧерга» для пересечения границы.

Речь идет о Приказе № 1028 от 20 июня 2025 года. Документ уже зарегистрирован Министерством юстиции Украины.

Для чего это

Обновленные правила в первую очередь направлены на обеспечение прогнозируемости времени ожидания в онлайн-очереди и учета перевозки приоритетных товаров.

Именно на основе этих правил будет происходить дальнейшее обновление системы «єЧерга» и разработка необходимого функционала.

Правила предусматривают приоритетное прибытие в пункты пропуска грузовиков:

со скоропортящимися грузами;

которые перевозят товары предприятий со статусом «Авторизированный экономический оператор» (АЭО);

которые имеют транзитную декларацию (Т1) или книгу МДП (Carnet TIR).

Соотношение приоритетных грузов к другим типам грузов будет рассчитываться в соответствии с одобренным правилом, а именно — 1 грузовик АЭО/Т1/МДП со скоропортящимся грузом: 1 грузовик со скоропортящимся грузом: 1 грузовик АЭО/Т1/МДП: 5 грузовиков, не имеющих приоритета.

Также предусмотрено внеочередное прибытие в пункты пропуска автомобилей Сил безопасности и обороны Украины, следующих в служебных нуждах.

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Важным нововведением в правилах являются инструменты обеспечения прогнозируемости. А именно предотвращение ситуаций, при которых перевозчики бронируют место в очереди на всякий случай, без четкого намерения выполнить перевозку. Тем самым они увеличивают очередь, которая становится непрогнозируемой в период массовых отмен или продолжений времени ожидания со стороны перевозчиков — особенно в выходные дни.

Для преодоления этого явления в системе будет ограничено количество продлений и отмен очереди.

Как воспользоваться

Так, воспользоваться функцией продления очереди можно будет раз в два месяца (60 дней) для каждого грузового автомобиля перевозчика. Отсрочить заезд на пункт пропуска можно будет раз в 4,6,8 или 10 часов.

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По-прежнему пользователи смогут отменить очередь. Вместе с тем электронная система автоматически будет блокировать возможность зарегистрировать в новую очередь конкретный грузовик в течение двух недель, если:

Пользователь внес недостоверные данные о водителе, грузе или транспортном средстве;

Выявлены данные о пересечении границы без регистрации в «єЧерга»;

Выявлены данные о перевозке груза, но при регистрации в очереди было указано пустое транспортное средство;

Пользователь дважды подряд самостоятельно отменял место в очереди для грузовика, который уже был в статусе «въезда в пункт пропуска»;

Произошло аннулирование очереди системой дважды подряд из-за неприбытия грузовика в пункт пропуска;

За сутки до пересечения границы пользователь дважды отменил место в очереди за последние 30 дней.

Напомним: сейчас «єЧерга» работает для лицензированных транспортных средств (грузовиков и автобусов) на пунктах пропуска со всеми странами. Благодаря системе границу на выезд из Украины по онлайн-записи пересекли более 2,2 миллионов транспортных средств. Из них более 200 тысяч — это автобусы.

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