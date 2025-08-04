«єЧерга» для грузовиков: утверждены новые правила — Finance.ua

«єЧерга» для грузовиков: утверждены новые правила
Министерство развития общин и территорий утвердило новые правила функционирования и использования системы «єЧерга» для пересечения границы.
Речь идет о Приказе № 1028 от 20 июня 2025 года. Документ уже зарегистрирован Министерством юстиции Украины.
Для чего это
Обновленные правила в первую очередь направлены на обеспечение прогнозируемости времени ожидания в онлайн-очереди и учета перевозки приоритетных товаров.
Именно на основе этих правил будет происходить дальнейшее обновление системы «єЧерга» и разработка необходимого функционала.
Правила предусматривают приоритетное прибытие в пункты пропуска грузовиков:
- со скоропортящимися грузами;
- которые перевозят товары предприятий со статусом «Авторизированный экономический оператор» (АЭО);
- которые имеют транзитную декларацию (Т1) или книгу МДП (Carnet TIR).
Соотношение приоритетных грузов к другим типам грузов будет рассчитываться в соответствии с одобренным правилом, а именно — 1 грузовик АЭО/Т1/МДП со скоропортящимся грузом: 1 грузовик со скоропортящимся грузом: 1 грузовик АЭО/Т1/МДП: 5 грузовиков, не имеющих приоритета.
Также предусмотрено внеочередное прибытие в пункты пропуска автомобилей Сил безопасности и обороны Украины, следующих в служебных нуждах.
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Важным нововведением в правилах являются инструменты обеспечения прогнозируемости. А именно предотвращение ситуаций, при которых перевозчики бронируют место в очереди на всякий случай, без четкого намерения выполнить перевозку. Тем самым они увеличивают очередь, которая становится непрогнозируемой в период массовых отмен или продолжений времени ожидания со стороны перевозчиков — особенно в выходные дни.
Для преодоления этого явления в системе будет ограничено количество продлений и отмен очереди.
Как воспользоваться
Так, воспользоваться функцией продления очереди можно будет раз в два месяца (60 дней) для каждого грузового автомобиля перевозчика. Отсрочить заезд на пункт пропуска можно будет раз в 4,6,8 или 10 часов.
По-прежнему пользователи смогут отменить очередь. Вместе с тем электронная система автоматически будет блокировать возможность зарегистрировать в новую очередь конкретный грузовик в течение двух недель, если:
- Пользователь внес недостоверные данные о водителе, грузе или транспортном средстве;
- Выявлены данные о пересечении границы без регистрации в «єЧерга»;
- Выявлены данные о перевозке груза, но при регистрации в очереди было указано пустое транспортное средство;
- Пользователь дважды подряд самостоятельно отменял место в очереди для грузовика, который уже был в статусе «въезда в пункт пропуска»;
- Произошло аннулирование очереди системой дважды подряд из-за неприбытия грузовика в пункт пропуска;
- За сутки до пересечения границы пользователь дважды отменил место в очереди за последние 30 дней.
Напомним: сейчас «єЧерга» работает для лицензированных транспортных средств (грузовиков и автобусов) на пунктах пропуска со всеми странами. Благодаря системе границу на выезд из Украины по онлайн-записи пересекли более 2,2 миллионов транспортных средств. Из них более 200 тысяч — это автобусы.
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