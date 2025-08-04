«єЧерга» для грузовиков: утверждены новые правила — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«єЧерга» для грузовиков: утверждены новые правила

Технологии&Авто
6
«єЧерга» для грузовиков: утверждены новые правила
«єЧерга» для грузовиков: утверждены новые правила
Министерство развития общин и территорий утвердило новые правила функционирования и использования системы «єЧерга» для пересечения границы.
Речь идет о Приказе № 1028 от 20 июня 2025 года. Документ уже зарегистрирован Министерством юстиции Украины.
Для чего это
Обновленные правила в первую очередь направлены на обеспечение прогнозируемости времени ожидания в онлайн-очереди и учета перевозки приоритетных товаров.
Именно на основе этих правил будет происходить дальнейшее обновление системы «єЧерга» и разработка необходимого функционала.
Правила предусматривают приоритетное прибытие в пункты пропуска грузовиков:
  • со скоропортящимися грузами;
  • которые перевозят товары предприятий со статусом «Авторизированный экономический оператор» (АЭО);
  • которые имеют транзитную декларацию (Т1) или книгу МДП (Carnet TIR).
Соотношение приоритетных грузов к другим типам грузов будет рассчитываться в соответствии с одобренным правилом, а именно — 1 грузовик АЭО/Т1/МДП со скоропортящимся грузом: 1 грузовик со скоропортящимся грузом: 1 грузовик АЭО/Т1/МДП: 5 грузовиков, не имеющих приоритета.
Также предусмотрено внеочередное прибытие в пункты пропуска автомобилей Сил безопасности и обороны Украины, следующих в служебных нуждах.
Читайте также
Важным нововведением в правилах являются инструменты обеспечения прогнозируемости. А именно предотвращение ситуаций, при которых перевозчики бронируют место в очереди на всякий случай, без четкого намерения выполнить перевозку. Тем самым они увеличивают очередь, которая становится непрогнозируемой в период массовых отмен или продолжений времени ожидания со стороны перевозчиков — особенно в выходные дни.
Для преодоления этого явления в системе будет ограничено количество продлений и отмен очереди.

Как воспользоваться

Так, воспользоваться функцией продления очереди можно будет раз в два месяца (60 дней) для каждого грузового автомобиля перевозчика. Отсрочить заезд на пункт пропуска можно будет раз в 4,6,8 или 10 часов.
Читайте также
По-прежнему пользователи смогут отменить очередь. Вместе с тем электронная система автоматически будет блокировать возможность зарегистрировать в новую очередь конкретный грузовик в течение двух недель, если:
  • Пользователь внес недостоверные данные о водителе, грузе или транспортном средстве;
  • Выявлены данные о пересечении границы без регистрации в «єЧерга»;
  • Выявлены данные о перевозке груза, но при регистрации в очереди было указано пустое транспортное средство;
  • Пользователь дважды подряд самостоятельно отменял место в очереди для грузовика, который уже был в статусе «въезда в пункт пропуска»;
  • Произошло аннулирование очереди системой дважды подряд из-за неприбытия грузовика в пункт пропуска;
  • За сутки до пересечения границы пользователь дважды отменил место в очереди за последние 30 дней.
Напомним: сейчас «єЧерга» работает для лицензированных транспортных средств (грузовиков и автобусов) на пунктах пропуска со всеми странами. Благодаря системе границу на выезд из Украины по онлайн-записи пересекли более 2,2 миллионов транспортных средств. Из них более 200 тысяч — это автобусы.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems