«єЧерга» для пересечения границы станет доступной для всех грузовиков — Finance.ua

«єЧерга» для пересечения границы станет доступной для всех грузовиков Сегодня 19:30 — Казна и Политика

«єЧерга» для пересечения границы станет доступной для всех грузовиков

Система «єЧерга» будет распространена на грузовики массой от 3,5 тонн, принадлежащие лицензированным перевозчикам. Ранее услуга была доступна только для транспорта более 7,5 тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

В течение марта система «єЧерга» постепенно охватит грузовики меньшей тоннажности. Сейчас такой транспорт может пересекать 23 пункта пропуска, для которых будут созданы онлайн-очереди для записи, что поможет перевозчикам и водителям лучше планировать свою работу.

«За время действия проекта более 1,5 миллиона грузовиков уже пересекло границу по онлайн-записи. Поэтому масштабируем проект дальше», — подчеркнул Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий.

Масштабирование «єЧерга» будет происходить в три этапа: 11, 18 и 25 марта.

В 12:00 ежедневно в системе «єЧерга» будет открываться запись для регистрации грузовиков массой более 3,5 тонн. Для этих транспортных средств будут созданы отдельные очереди с соответствующим названием.

11 марта начнется запись в Европу для таких грузовиков на пунктах пропуска:

Смельница — Кросьценко (Польша).

Ужгород — Вышнее Немецкое (Словакия).

Малый Березный — Убля (Словакия).

Лужанка — Берегшурань (Венгрия).

Дьяково — Халмеу (Румыния).

Виноградовка — Вулканешты (Молдова).

18 марта запись будет открыта на пунктах пропуска:

Грушев — Будомеж (Польша).

Красноильск — Викову де Сус (Румыния).

Дьяковцы — Раковец (Румыния).

Мамалыга — Кривая (Молдова).

Могилев-Подольский — Отач (Молдова).

Серпневое 1 — Басарабяска (Молдова).

Новые Трояны — Чадыр-Лунга (Молдова).

Табаки — Мирное (Молдова).

25 марта зарегистрироваться на пересечение границы можно будет на пунктах пропуска:

Угринов — Долгобычев (Польша).

Нижанковичи — Мальховичи (Польша).

Чоп — Захонь (Венгрия).

Порубное — Сирет (Румыния).

Россошаны — Бричень (Молдова).

Староказачье — Тудора (Молдова).

Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга (Молдова).

Рени — Джурджулешты (Молдова).

Орловка — Исакча (Румыния).

Напомним, для рейсовых автобусов, выполняющих международные пассажирские перевозки, «єЧерга» заработала в тестовом режиме 1 августа 2023 года в пункте пропуска «Ягодин — Дорогуск», а затем расширилась на 29 пунктов пропуска.

С 22 июля 2024 года услуга «єЧерга» заработала для пустых грузовиков на пункте пропуска «Красноильск — Викову де Сус» с Румынией.

С 27 февраля 2024 года электронная очередь на границе стала доступна для легковых авто через «Дія».

Діло По материалам:

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