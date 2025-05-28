єЧерга на границе: автобусы смогут бронировать время пересечения на все пункты пропуска — Finance.ua

єЧерга на границе: автобусы смогут бронировать время пересечения на все пункты пропуска Сегодня 21:45

єЧерга на границе: автобусы смогут бронировать время пересечения на все пункты пропуска

До конца года возможность забронировать определенное время пересечения границы для автобусов появится на всех пунктах пропуска на границе.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач в комментарии Укринформу.

«Сейчас система „єЧерга“ работает на 29 пунктах пропуска для автобусов. Из них на 23 работает слотирование — то есть возможность забронировать конкретное время пересечения границы. Наши планы — масштабировать слотирование до конца года на все пункты пропуска. Для этого мы сейчас проводим верификацию международных маршрутов, чтобы закрыть неактуальные», — сообщил замминистра.

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Сегодня объединение доступно на всех пунктах пропуска с Румынией, Венгрией, Словакией, 10 пунктах пропуска с Молдовой и 4 — с Польшей. Благодаря этой услуге, по информации Минразвития, за последние четыре месяца около 75% автобусов пересекли границу вовремя. Лучшие показатели демонстрирует «єЧерга» на границе с Молдовой, здесь вовремя заезжают на пункты пропуска 81% автобусов. С Румынией, Польшей, Венгрией этот показатель составляет около 70%.

Отдельно Деркач отметил, что «єЧерга» не влияет на время прохождения границы, а устанавливает только заезд на пункт пропуска. Все, что происходит на пункте пропуска, регулируется пограничными и таможенными органами сопредельных стран. В то же время, благодаря «єЧерга» можно видеть, сколько времени каждый автобус проводит на пункте пропуска с украинской стороны, сколько длится оформление. Соответственно это позволяет выявлять проблемные вопросы и работать над их решением.

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Для увеличения пропускной возможности пунктов пропуска в Минразвития планируется отменить около 500 неактуальных международных маршрутов, то есть таких, по которым с начала года не было зафиксировано ни одного пересечения границы.

«Пропускная способность каждого пункта пропуска четко определена. Обычно это 1−2 автобуса в час. Соответственно, зарегистрироваться на слот, например 21−22 ч., может лишь определенное заранее количество автобусов. Благодаря системе „єЧерга“ мы насчитали около 500 маршрутов, которые с начала этого года ни разу не пересекали границу. Мы сейчас верифицируем эти 500 маршрутов, выясняем причины, почему они не выполнялись, и будем принимать решение об их закрытии. Это позволит нам „почистить“ сеть маршрутов и освободить слоты на границе», — добавил Деркач.

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Параллельно совместно с Государственной пограничной службой ведется работа по увеличению пропускной способности границы.

«Это чрезвычайно сложно, ведь речь идет как об инфраструктурных решениях, так и об увеличении количества персонала. Рассчитываем, что эти меры позволят нам постепенно масштабировать слотирование, которое доказало свою эффективность», — отметил замминистра.

Укрінформ По материалам:

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