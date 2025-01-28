Молдова запустит пилот аналога «єЧерга» — Finance.ua

Молдова запустит пилот аналога «єЧерга» Сегодня 07:45 — Мир

Молдова с 30 января запускает пилот аналога «єЧерга» на таможенном пункте «Костешты-Стынка» на молдавско-румынской границе.

Об этом сообщила Ассоциация международных экспедиторов Украины (АМЭУ) в телеграм-канале.

«С 30 января 2025 года на таможенном пункте Костешты в Молдове заработает пилотный проект с системой предварительной записи для пересечения границы», — говорится в сообщении.

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Согласно сообщению на сайте платформы BQS, управляемой Таможенной службой Молдовы, платформа будет работать с 30 января в тестовом режиме только для одного таможенного пункта «Костешты-Стынка».

В АМЭУ выразили надежду, что запуск пилота позволит уменьшить очереди на европейских пунктах пропуска, в частности для украинских перевозчиков.

«На границе между Молдовой и Румынией проходят в среднем 30 тыс. грузовиков — теперь этот процесс станет более организованным», — уверены в ассоциации.

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«еЧерга», в которой пассажирские перевозчики могут регистрировать удобные временные слоты для пересечения границы, действует в Украине на 21 международном автомобильном пропуске из 28, в том числе, на всех пяти — с Румынией, двух — со Словакией, 10 — с Молдовой, одном — с Венгрией, трех — с Польшей.

В ближайшее время «єЧерга» в Украине будет также доступна для легковых автомобилей и фур весом менее 7,5 тонны.

По данным Гостаможслужбы, товарооборот через морские пункты пропуска в 2024 году вырос на 28,2% - до 97,91 млн тонн, тогда как по суше сократился на 8,1% - до 64,3 млн тонн.

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