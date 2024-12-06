Правительство продлило проект «єЧерга» еще на два года — Finance.ua

Правительство продлило проект «єЧерга» еще на два года
Кабинет министров на заседании 5 декабря одобрил постановление, вводимое экспериментальным проектом «єЧерга» для бронирования времени пересечения границы еще на два года.
Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий, передает Укринформ.
Отмечается, что новый экспериментальный проект сосредоточится на масштабировании системы для всех видов транспортных средств, совершенствовании вопроса приоритетного проезда через границу и автоматической верификации ряда информации, имеющейся у перевозчика.
«Следующие два года мы сосредоточимся на дальнейшем развитии проекта „єЧерга“, чтобы процесс пересечения границы был прогнозируемым для всех видов транспорта. Речь идет как о коммерческих перевозчиках, так и гражданах, пересекающих границу частным транспортом — все должны быть уверены в том, что очереди перед пунктом пропуска не будет. Кроме того, важным этапом развития проекта станет установка камер автоматической фиксации на въезде в пунктов пропуска, чтобы минимизировать возможности проезда транспорта незарегистрированного в системе», — подчеркнул вице-премьер по восстановлению — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.
Список участников экспериментального проекта расширен. Речь идет о Министерстве внутренних дел, Министерстве обороны, Министерстве цифровой трансформации, Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры, Государственной службе Украины по безопасности на транспорте, Администрации Госпогранслужбу, Гостаможслужбе, Государственном предприятии «ДІЯ», Моторном (транспортном) страховом бюро Украины, субъектах хозяйствования зон ожидания (сервисных зон), бюджетном учреждении «Информационно-аналитический центр дорожного хозяйства».
Эксперимент будет реализован благодаря проекту «Поддержка цифровой трансформации» при поддержке USAID и UK Dev.
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