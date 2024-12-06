Правительство продлило проект «єЧерга» еще на два года — Finance.ua

Правительство продлило проект «єЧерга» еще на два года Сегодня 11:44

Кабинет министров на заседании 5 декабря одобрил постановление, вводимое экспериментальным проектом «єЧерга» для бронирования времени пересечения границы еще на два года.

Отмечается, что новый экспериментальный проект сосредоточится на масштабировании системы для всех видов транспортных средств, совершенствовании вопроса приоритетного проезда через границу и автоматической верификации ряда информации, имеющейся у перевозчика.

«Следующие два года мы сосредоточимся на дальнейшем развитии проекта „ єЧерга “, чтобы процесс пересечения границы был прогнозируемым для всех видов транспорта. Речь идет как о коммерческих перевозчиках, так и гражданах, пересекающих границу частным транспортом — все должны быть уверены в том, что очереди перед пунктом пропуска не будет. Кроме того, важным этапом развития проекта станет установка камер автоматической фиксации на въезде в пунктов пропуска, чтобы минимизировать возможности проезда транспорта незарегистрированного в системе», — подчеркнул вице-премьер по восстановлению — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Список участников экспериментального проекта расширен. Речь идет о Министерстве внутренних дел, Министерстве обороны, Министерстве цифровой трансформации, Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры, Государственной службе Украины по безопасности на транспорте, Администрации Госпогранслужбу, Гостаможслужбе, Государственном предприятии «ДІЯ», Моторном (транспортном) страховом бюро Украины, субъектах хозяйствования зон ожидания (сервисных зон), бюджетном учреждении «Информационно-аналитический центр дорожного хозяйства».

Эксперимент будет реализован благодаря проекту «Поддержка цифровой трансформации» при поддержке USAID и UK Dev.

Укрінформ По материалам:

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