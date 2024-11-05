єЧерга для автобусов: бронирование времени пересечения границы заработает на пункте пропуска с Польшей — Finance.ua

єЧерга для автобусов: бронирование времени пересечения границы заработает на пункте пропуска с Польшей Сегодня 09:11 — Мир

єЧерга для автобусов: бронирование времени пересечения границы заработает на пункте пропуска с Польшей

Международные пассажирские перевозчики, пользующиеся пунктом пропуска «Рава-Русская — Хребенное» с Польшей, с 7 ноября смогут пересекать границу в соответствии с конкретным временем (слотом), забронированным в системе єЧерга.

Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий Украины.

Регистрация начнется 4 ноября с 12.00. А движение по новой записи начинается 7 ноября с 12.00.

«Таким образом у перевозчиков будет время, чтобы зарегистрироваться в обновленный тип очереди в соответствии с расписанием движения», — говорится в сообщении.

Услуга доступна как для регулярных, так и для нерегулярных перевозок.

«Регулярные же перевозчики смогут выбрать те временные промежутки, которые предусмотрены официальным разрешением на регулярный маршрут. Для нерегулярных перевозок доступными остаются слоты, на которые не выдано разрешение на регулярный маршрут или неиспользуемые перевозчики, выполняющие регулярные рейсы», — пояснили в министерстве.

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Напомним, бронирование времени на пересечение границы уже доступно на 21 пункте пропуска из 28, где работает система «єЧерга». Речь идет о всех пунктах пропуска с Румынией и Словакией, 10 пунктах пропуска с Молдовой и три с Польшей. С запуском слотирования на пункте пропуска «Рава-Русская» это количество составит 22.

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