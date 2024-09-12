«єЧерга»: где перевозчики чаще всего пересекают границу — Finance.ua

«єЧерга»: где перевозчики чаще всего пересекают границу Сегодня 20:34

«єЧерга»: где перевозчики чаще всего пересекают границу

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины опубликовало открытые данные о пересечении границы автобусами, которые регистрировались через сайт или приложение « єЧерга ». Набор данных доступен для просмотра и загрузки на Едином государственном веб-портале открытых данных.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Система «єЧерга» позволяет перевозчикам воспользоваться электронной очередью для пересечения границы и уменьшить время ожидания перед пунктом пропуска.

Она действует в 28 международных автомобильных пунктах пропуска, на 20 из них можно выбрать временной слот для пересечения границы.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Согласно открытым данным «єЧерга», за август 2024 года:

автобусы пересекли границу 15 708 раз;

услугой воспользовались 6384 украинских перевозчика и 3270 иностранных;

самыми популярными странами для пересечения границы стали Польша (8179), Румыния (3335), Молдова (2288).

Самыми популярными среди перевозчиков были пункты пропуска на границе с Польшей. В тройку лидеров вошли «Шегини-Медыка», «Рава-Русская» — Хребенне" и «Ягодин — Дорогуск». Самыми популярными маршрутами по количеству пересечений стали:

Киев-Кишинев (168);

Черновцы-Варшава (153);

Херсон-Щецин (148).

Посмотреть актуальную информацию можно по ссылке.

Что дает эта информация?

Обнародованные открытые данные позволяют транспортным компаниям проверять загруженность пунктов пропуска и обеспечивать комфорт пассажиров. Кроме того, с помощью реестра государство может мониторить пассажирские потоки, распределять нагрузки на границе, верифицировать международные маршруты. Опубликованные данные не содержат информации, которая может угрожать национальной безопасности Украины.

Внедрение «єЧерга» повышает прозрачность процесса пересечения границы, способствует упорядочению международных перевозок, устраняет коррупционные риски в работе неблагополучных транспортных компаний.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.