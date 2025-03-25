Регистрация в «єЧерга» с 25 марта становится доступной для малотоннажного транспорта на 8 МАПП — Finance.ua
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Регистрация в «єЧерга» с 25 марта становится доступной для малотоннажного транспорта на 8 МАПП

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Регистрация в «єЧерга» с 25 марта становится доступной для малотоннажного транспорта на 8 МАПП
Регистрация в «єЧерга» с 25 марта становится доступной для малотоннажного транспорта на 8 МАПП
Регистрация в электронной очереди пересечения границы «єЧерга» для грузовиков от 3,5 тонн с 25 марта станет доступной на восьми международных автомобильных пунктах пропуска (МАПП) из 23, на которые она должна распространиться.
«Продолжается масштабирование системы „єЧерга“ для лицензированных грузовиков от 3,5 тонн. В частности, 25 марта в 12:00 для таких грузовиков откроется запись в онлайн-очереди на ряде пунктов пропуска», — сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий (Минвосстановления).
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«єЧерга» для лицензированных грузовиков от 3,5 тонн с 25 марта станет доступной на восьми МАПП:
  • Угринов — Долгобычув (Польша);
  • Чоп — Захонь (Венгрия);
  • Порубное — Сирет (Румыния);
  • Россошаны — Бричень (Молдова);
  • Староказачье — Тудора (Молдова);
  • Малоярославец 1- Чадыр-Лунга (Молдова);
  • Рени — Джурджулешты (Молдова);
  • Орловка — Исакча (Румыния).
Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба сообщил, что регистрация в электронной очереди пересечения границы «єЧерга» для малотоннажного транспорта будет расширена на 23 пункта пропуска.
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Долгое время система была доступна только грузовикам массой более 7,5 тонн. За это время она доказала свою эффективность и необходимость, заявил Кулеба.
Как известно, в декабре 2024 года Кабинет министров принял постановление, согласно которому регистрация в электронной очереди пересечения границы «єЧерга» становится доступной для легковых автомобилей и фур весом менее 7,5 тонн.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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