Регистрация в «єЧерга» с 25 марта становится доступной для малотоннажного транспорта на 8 МАПП — Finance.ua

Регистрация в «єЧерга» с 25 марта становится доступной для малотоннажного транспорта на 8 МАПП Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Регистрация в «єЧерга» с 25 марта становится доступной для малотоннажного транспорта на 8 МАПП

Регистрация в электронной очереди пересечения границы «єЧерга» для грузовиков от 3,5 тонн с 25 марта станет доступной на восьми международных автомобильных пунктах пропуска (МАПП) из 23, на которые она должна распространиться.

«Продолжается масштабирование системы „єЧерга“ для лицензированных грузовиков от 3,5 тонн. В частности, 25 марта в 12:00 для таких грузовиков откроется запись в онлайн-очереди на ряде пунктов пропуска», — сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий (Минвосстановления).

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«єЧерга» для лицензированных грузовиков от 3,5 тонн с 25 марта станет доступной на восьми МАПП:

Угринов — Долгобычув (Польша);

Чоп — Захонь (Венгрия);

Порубное — Сирет (Румыния);

Россошаны — Бричень (Молдова);

Староказачье — Тудора (Молдова);

Малоярославец 1- Чадыр-Лунга (Молдова);

Рени — Джурджулешты (Молдова);

Орловка — Исакча (Румыния).

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба сообщил, что регистрация в электронной очереди пересечения границы «єЧерга» для малотоннажного транспорта будет расширена на 23 пункта пропуска.

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Долгое время система была доступна только грузовикам массой более 7,5 тонн. За это время она доказала свою эффективность и необходимость, заявил Кулеба.

Как известно, в декабре 2024 года Кабинет министров принял постановление, согласно которому регистрация в электронной очереди пересечения границы «єЧерга» становится доступной для легковых автомобилей и фур весом менее 7,5 тонн.

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