Почему цены на продукты растут медленнее — ответ НБУ Сегодня 21:07

Почему цены на продукты растут медленнее — ответ НБУ

Национальный банк Украины фиксирует замедление инфляции благодаря новому урожаю. Пищевые продукты дорожают медленнее.

Об этом свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор НБУ (сентябрь 2025 года).

Инфляция снижается

Как отмечается в обзоре, в июле 2025 года инфляция в Украине замедлилась до 14,1% г/г. По предварительным оценкам Национального банка в августе эта тенденция сохранилась.

НБУ не приводит цифр роста цен, но согласно обнародованному графику, годовая инфляция в августе составляла около 14%. Госстат обнародует официальную информацию 9 сентября.

По данным НБУ, основным фактором снижения цен стало большее предложение сельскохозяйственной продукции нового урожая. Это привело к удешевлению сырых и обработанных продуктов питания. Также замедлился рост цен на услуги и непродовольственные товары.

Читайте также Сколько стоит бензин и дизельное топливо в Украине, США и ЕС

Что происходит с ценами на продукты

В июле инфляция пищевых продуктов заметно снизилась: сырые продукты подорожали на 28% г/г, обработанные — на 18% г/г. Медленнее росли цены на овощи, муку и крупы благодаря новому урожаю.

В то же время удорожание мяса ускорилось из-за роста себестоимости и сокращения поголовья животных. Также поднялись цены на фрукты, в частности, яблоки, косточковые и ягоды — после весенних заморозков их предложение было ограниченным.

Административная инфляция незначительно ускорилась в июле (до 11,0% г/г), в частности, за счет дальнейшего роста цен на табачные изделия, прежде всего импортированные, что может объясняться ослаблением курса гривны к евро в предыдущие периоды. По оценкам НБУ, в августе административная инфляция тоже незначительно возросла.

Подорожание топлива ускорилось в июле (до 6,7% г/г), прежде всего из-за девальвации гривны к евро в предыдущие периоды, однако, по оценкам НБУ, замедлилось в августе.

Напомним, эксперт прогнозирует , что в сентябре цены на бензин будут меньше 60 гривен за литр. Прогнозы о росте цен до 70 гривен и больше не соответствуют действительности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.