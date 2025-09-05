Почему цены на продукты растут медленнее — ответ НБУ
Национальный банк Украины фиксирует замедление инфляции благодаря новому урожаю. Пищевые продукты дорожают медленнее.
Об этом свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор НБУ (сентябрь 2025 года).
Инфляция снижается
Как отмечается в обзоре, в июле 2025 года инфляция в Украине замедлилась до 14,1% г/г. По предварительным оценкам Национального банка в августе эта тенденция сохранилась.
НБУ не приводит цифр роста цен, но согласно обнародованному графику, годовая инфляция в августе составляла около 14%. Госстат обнародует официальную информацию 9 сентября.
По данным НБУ, основным фактором снижения цен стало большее предложение сельскохозяйственной продукции нового урожая. Это привело к удешевлению сырых и обработанных продуктов питания. Также замедлился рост цен на услуги и непродовольственные товары.
Что происходит с ценами на продукты
В июле инфляция пищевых продуктов заметно снизилась: сырые продукты подорожали на 28% г/г, обработанные — на 18% г/г. Медленнее росли цены на овощи, муку и крупы благодаря новому урожаю.
В то же время удорожание мяса ускорилось из-за роста себестоимости и сокращения поголовья животных. Также поднялись цены на фрукты, в частности, яблоки, косточковые и ягоды — после весенних заморозков их предложение было ограниченным.
Административная инфляция незначительно ускорилась в июле (до 11,0% г/г), в частности, за счет дальнейшего роста цен на табачные изделия, прежде всего импортированные, что может объясняться ослаблением курса гривны к евро в предыдущие периоды. По оценкам НБУ, в августе административная инфляция тоже незначительно возросла.
Подорожание топлива ускорилось в июле (до 6,7% г/г), прежде всего из-за девальвации гривны к евро в предыдущие периоды, однако, по оценкам НБУ, замедлилось в августе.
Напомним, эксперт прогнозирует, что в сентябре цены на бензин будут меньше 60 гривен за литр. Прогнозы о росте цен до 70 гривен и больше не соответствуют действительности.
Поделиться новостью
Также по теме
єЧерга для автобусов расширена еще на два пункта пропуска с Польшей
Почему цены на продукты растут медленнее — ответ НБУ
В августе Украина стала пятой в Европе по цене электроэнергии
Венесуэла переходит на криптовалюту из-за нехватки долларов
США сократят помощь в сфере безопасности тем европейским странам, которые граничат с россией — FT
ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире