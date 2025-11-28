Кабмин выставил на продажу активы производителя «Моршинской» и «Миргородской» Сегодня 13:27 — Казна и Политика

Кабмин выставил на продажу активы производителя «Моршинской» и «Миргородской»

Кабинет Министров объявил о начале процедуры продажи активов IDS Ukraine, производителя минеральной воды «Моршинская» и «Миргородская».

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

С 28 ноября Агентство по розыску и менеджменту активов принимает тендерные предложения. Подать документы можно до 18.00 12 декабря 2025 года.

По словам Свириденко, государство передаст в управление корпоративные права компаний, обеспечивающих полный цикл производства от добычи воды до ее дистрибуции.

Условия конкурса и ожидаемые поступления

Прибыль от деятельности IDS Ukraine будет поступать в Государственный бюджет Украины. Вознаграждение управляющего будет определяться отдельно. Ожидается, что бюджет будет получать не менее 24 млн грн в месяц.

Активы группы арестованы с 2022 года, поскольку принадлежат российскому олигарху Фридману. Он находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и Украины.

