Кабмин выставил на продажу активы производителя «Моршинской» и «Миргородской»
Кабинет Министров объявил о начале процедуры продажи активов IDS Ukraine, производителя минеральной воды «Моршинская» и «Миргородская».
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
С 28 ноября Агентство по розыску и менеджменту активов принимает тендерные предложения. Подать документы можно до 18.00 12 декабря 2025 года.
Сам аукцион состоится на платформе Prozorro в декабре 2025 года.
По словам Свириденко, государство передаст в управление корпоративные права компаний, обеспечивающих полный цикл производства от добычи воды до ее дистрибуции.
Условия конкурса и ожидаемые поступления
Прибыль от деятельности IDS Ukraine будет поступать в Государственный бюджет Украины. Вознаграждение управляющего будет определяться отдельно. Ожидается, что бюджет будет получать не менее 24 млн грн в месяц.
Активы группы арестованы с 2022 года, поскольку принадлежат российскому олигарху Фридману. Он находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и Украины.
