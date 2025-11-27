Установлено первое модульное подземное укрытие за 5,5 млн грн (фото) Сегодня 17:23 — Казна и Политика

В Киевской области в центре поселка Бородянка установлено первое модульное подземное укрытие. Это современное и быстрое решение, прошедшее испытание военными, подтверждая свою надежность в реальных условиях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Стоимость сооружения составляет 5,5 млн грн.

Сооружение установлено под землей, имеет основной и аварийный выходы и обеспечивает комплексную защиту от обломков, ударной волны, химического поражения и радиоактивной пыли.

Модульное укрытие рассчитано на 48 человек. Оно полностью соответствует стандартам инклюзии, оборудовано пандусом, подъемником и автоматизированной системой доступа, которая открывается во время воздушной тревоги.

Внутреннее оборудование включает:

системы отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотвода;

пожарную сигнализацию;

автономное энергопитание (на базе железофосфатных аккумуляторов и генератора);

два помещения для обитания людей, санузел, несколько тамбуров и места для сидения.

Монтаж длился менее месяца (с 21 августа по 10 сентября 2025 года). В будущем проект будет расширен на прифронтовые территории, где время подлета ракет критически короткое.

