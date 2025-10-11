Военным после плена будут ежемесячно выплачивать 50 тыс. грн: президент подписал закон Сегодня 13:17 — Казна и Политика

Военным после плена будут ежемесячно выплачивать 50 тыс. грн: президент подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. грн для военных, освобожденных из плена, нуждающихся в длительном стационарном лечении из-за заболевания или ранения.

Об этом свидетельствует карточка закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о выплатах военнослужащим, освобожденным из плена, имеющих заболевания, требующие длительного стационарного лечения, на сайте Верховной Рады.

Напомним, 9 октября Верховная Рада поддержала закон. «За» проголосовали 244 народных депутата.

Что предполагает документ

Военные, которые после освобождения из плена требуют длительного стационарного лечения (более 30 дней), будут получать ежемесячную выплату в размере 50 000 грн.

Поддержка будет осуществляться в первые три месяца реабилитации.

Законопроект также регулирует порядок выдачи справок о травмах или заболеваниях, полученных во время плена во избежание бюрократических преград и различной трактовки норм.

Ранее Finance.ua писал, что Минздрав обновил список медицинских учреждений, обеспечивающих освобожденным из плена военным, правоохранителям, спасателям и гражданским необходимую медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь.

