Украина хочет привлечь $800 миллиардов на восстановление

Казна и Политика
Украина планирует привлечь 800 миллиардов долларов на послевоенное восстановление.
Как рассказал президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами, об этом говорится в разработанном совместно с США документе по восстановлению и экономическому развитию Украины, пишет УНИАН.
«Будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления украинской экономики, реконструкции поврежденных районов и регионов, гуманитарных вопросов. Целью будет привлечение 800 миллиардов долларов за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств, взносов частного сектора, чтобы помочь Украине полностью реализовать свой потенциал. 800 миллиардов долларов — это наша общая оценка потерь от этой российской войны», — сказал он.
В одном из пунктов документа говорится, что США и европейские страны создадут фонд капитала и грантов с целевым размером 200 миллиардов долларов для прозрачного и эффективного инвестирования в Украину.
«Мы не знаем с вами, будет ли это 200 млрд. Все это предмет для разговора. Мы не знаем, согласится ли Европа. Потому что когда мы говорим 200 — Америка с Европой. То есть Америка подразумевает: они — 100 и Европа — 100. Мы до конца не знаем, как будет», — отметил президент.
По словам Зеленского, для послевоенного восстановления Украины будет применен широкий спектр капиталовложений и других финансовых инструментов. Также в документе говорится, что Киев оставляет за собой право на компенсацию за причиненный ущерб.
«Компенсацию для нас очень важно было акцентировать. Я не уверен, что все это останется в таких формулировках. Я просто говорю, что сегодня это так», — добавил президент.
