Зеленский подписал закон о создании банка финансовой инклюзии

Казна и Политика
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 13018-д о создании банка финансовой инклюзии.
Об этом свидетельствует информация в карточке документа на сайте парламента.
Документ предусматривает введение нового вида банка, работающего на основании ограниченной банковской лицензии.

Кого будет обслуживать банк

Банк финансовой инклюзии ориентирован на клиентов, не имеющих устойчивого доступа к финансовым услугам. Речь идет о гражданах и микропредприятиях в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также о социально уязвимых группах населения.
Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что принятый закон позволит существенно улучшить доступ к банковским и финансовым услугам для людей, которые в настоящее время ограничены в таком доступе по разным причинам.

Что предусматривает закон

Закон, в частности, предусматривает:
  • введение нового вида банка, осуществляющего деятельность по ограниченной банковской лицензии, с основной задачей обслуживания клиентов без устойчивого доступа к финансовым услугам;
  • определение на законодательном уровне особенностей получения ограниченной банковской лицензии и деятельности банков финансовой инклюзии, а также предоставление Национальному банку Украины полномочий по содействию развитию финансовой инклюзии;
  • возможность для банка финансовой инклюзии предоставлять банковские и другие финансовые услуги физическим лицам, хозяйствующим субъектам, общественным и благотворительным организациям, а также органам государственной власти и местного самоуправления.
По словам Гетманцева, в получении ограниченной банковской лицензии могут быть заинтересованы действующие банки, почтовые операторы, крупные розничные сети, сети АЗС и другие компании, обладающие опытом работы с большим количеством клиентов и разветвленной сетью обслуживания.

Справка Finance.ua:

  • ранее генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский заявлял, что запуск банка финансовой инклюзии остается приоритетной целью и задачей национального оператора связи АО «Укрпочта»;
  • закон, разрешающий Укрпочте предоставлять финансовые услуги, был принят во втором чтении 3 июня. Речь идет о законопроекте № 12044 о решении вопроса финансовой инклюзии, который открывает путь к началу работы почтового банка;
  • как будет работать банк финансовой инклюзии и кто там сможет обслуживаться, рассказали в Национальном банке.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
