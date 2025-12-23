Кабмин просит НКРЭКУ отложить изменение тарифов на воду Сегодня 17:33 — Казна и Политика

Кабмин просит НКРЭКУ отложить изменение тарифов на воду

Кабинет Министров обратился в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) об отсрочке запланированных изменений на тарифы на воду.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Тарифы на воду для людей должны остаться без изменений, — подчеркнула глава правительства. — Правительство обратилось в НКРЭКУ об отсрочке запланированных тарифных изменений. Наша позиция четкая: в условиях войны люди не должны испытывать дополнительного финансового давления».

Свириденко отметила, что следующим шагом правительство вместе с НКРЭКУ должно наработать совместное решение, которое сбалансирует интересы потребителей и потребности поставщиков услуг, водоканалов, которые не должны терять и заходить в долги.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что по словам заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрея Жупанина, в Украине после завершения войны могут пересмотреть цены на коммунальные услуги. Речь идет о тарифах на газ, тепло и электроэнергию.

По словам Жупанина, действующий уровень тарифов не покрывает фактических расходов на производство и поставку энергоресурсов. Повышение цен является одним из требований Международного валютного фонда, от выполнения которых зависит получение финансовой помощи для Украины.

Таким образом, правительство должно к середине 2026 года разработать пошаговый план перехода от специальных цен.

