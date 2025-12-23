0 800 307 555
Счетная палата о выполнении госбюджета-2025: расходов проведено на 161 млрд грн меньше плана

Казна и Политика
20
Комитет Верховной Рады Украины по бюджету на заседании 22 декабря принял к сведению Вывод Счетной палаты о выполнении Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» в январе-сентябре и предоставил Кабинету Министров Украины рекомендации для усиления выполнения бюджета.
Представляя Вывод, глава Счетной палаты Ольга Пищанская отметила важность стабильного поступления международной поддержки для сохранения устойчивости бюджета. Также она обратила внимание на проведение не в полном объеме отдельных важных расходов.
«Из общего фонда бюджета на 161 млрд грн меньше плана проведено расходов, в первую очередь по бюджетным программам главных распорядителей средств сектора безопасности и обороны, Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, Министерства здравоохранения Украины, а также Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Основные причины: несоблюдение или перенос определенных условиями контрактов сроков поставок товаров, работ и услуг, в том числе оборонного назначения», — отметила Ольга Пищанская.
Глава Счетной палаты отметила рост на 28% с начала года дебиторской задолженности по бюджетным программам Министерства обороны Украины, а также увеличение с начала года в 1,5 раза налогового долга перед государственным бюджетом.
Со своей стороны министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что замечания Счетной палаты — верные и требуют соответствующего реагирования и корректировки со стороны главных распорядителей. Также он коротко очертил текущее состояние исполнения бюджета.
Напомним, на днях подкомитет по вопросам государственного финансового контроля и деятельности Счетной палаты Комитета ВРУ по бюджету рассмотрел Вывод Счетной палаты о выполнении Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» в январе-сентябре.
По материалам:
Finance.ua
