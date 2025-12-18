Тарифи на газ, тепло та світло в Україні зростуть: у Раді розповіли деталі Сьогодні 10:04 — Особисті фінанси

Тарифи на газ, тепло та світло в Україні зростуть: у Раді розповіли деталі

В Україні після завершення війни можуть переглянути ціни на комунальні послуги. Йдеться про тарифи на газ, тепло та електроенергію.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Жупанин в етері власного YouTube-каналу, передає УНІАН.

Позиція МВФ

За словами Жупанина, чинний рівень тарифів не покриває фактичні витрати на виробництво та постачання енергоресурсів. Підвищення цін є однією з вимог Міжнародного валютного фонду, від виконання яких залежить отримання фінансової допомоги для України.

Таким чином уряд має до середини 2026 року розробити покроковий план переходу від спеціальних цін.

Коли можуть почати змінювати тарифи

Жупанин зазначив, що реалізація такого плану передбачає відмову від спеціальних тарифів на газ, тепло та електроенергію для населення. За його словами, початок переходу до ринкових цін можливий після завершення бойових дій.

Наразі офіційних рішень про негайне підвищення тарифів не було ухвалено.

Стан енергетичної інфраструктури

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко також наголосив, що в енергетичній системі бракує коштів, а борги галузі залишаються значними. За його словами, значна частина обладнання пошкоджена або зношена, зокрема розподільчі мережі, які потребують термінового оновлення.

Він зазначив, що без переходу до ринкових цін доступ до ключових інфраструктурних послуг може бути обмеженим.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Держстат писав , що з вересня 2024 по вересень 2025 року тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні зросли на 2,3% загалом. Найбільше подорожчали послуги з управління багатоквартирними будинками, аж на 12,5%. Далі йде:

прибирання сміття на 6,4%;

утримання та ремонт житла на 3,4%.

Як свідчать дані «Опендатабот», що в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано понад 794 тис. виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги. Найчастіше українці не сплачують за теплопостачання (40% випадків). Далі йдуть водопостачання (18%), газ (15%), житлове обслуговування (10%), вивіз сміття (8%) та електроенергія (6%).

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.