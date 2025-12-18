Які ІТ-напрями зростали найшвидше у 2025 році (інфографіка) Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

2025 рік на українському ІТ-ринку минув зі зростанням кількості вакансій і помітними змінами у структурі попиту. За даними DOU, кількість вакансій за рік сягнула 78 тисяч. У розрахунках використано прогнозний показник за грудень, похибка становить менше ніж 1%. Зростання, яке почалося у 2024 році, збереглося на тому самому рівні і становило плюс 30% за рік.

Інфографіка: DOU

Які напрями зростали найшвидше

Частка вакансій для технічних фахівців за рік дещо зменшилася і становить 66% проти 68% торік. Водночас відбулися зміни у п’ятірці найпопулярніших категорій. QA і HR витіснили Sales, яка торік посідала 4 місце. Трійка лідерів залишилася без змін. Це Software Engineer, Marketing та Analyst.

Найбільший приріст за рік зафіксовано у вакансіях для розробників. Їх стало майже на 3000 більше. Маркетинг і HR додали понад 1500 вакансій. Більш ніж на 1000 зросла кількість пропозицій для фахівців з військової справи, QA, AI та ML, а також аналітиків.

У 7 разів зросла кількість вакансій у категорії військова справа. Майже в 3 рази збільшилася кількість пропозицій для AI та ML. У 2 рази зросли вакансії для Hardware та Account Manager.

Водночас цього року не зросли напрями, пов’язані зі створенням контенту. Йдеться про Copywriter, Technical Writer та Artist.

Інфографіка: DOU

Більш ніж на 500 вакансій за рік зросли напрями Node. js, Front end та Python. Водночас без зростання залишилися Go, PHP, Unity, Blockchain, Scala та Rust.

Інфографіка: DOU

Конкуренція

За рік найбільше зменшилася конкуренція, яку вимірюють середньою кількістю відгуків на вакансію, у напрямах HR, Design, QA, Java, Unity, iOS та React Native.

Найбільше зросла конкуренція для Project Managers, Scrum Masters, Copywriters, Front end, .NET, Salesforce та Scala-розробників.

У 2025 році Front end упевнено посів перше місце за рівнем конкуренції, випередивши QA.

Хто публікував найбільше вакансій

Більшість вакансій на DOU у 2025 році розміщували продуктові компанії. Genesis опублікувала близько 1600 вакансій, SKELAR ще 1000. Ці компанії залишаються лідерами за кількістю вакансій уже третій рік поспіль.

Понад 500 вакансій розмістили N iX, EVOPLAY, Boosta та Universe Group. Ще понад 300 вакансій опублікував 427 окремий полк безпілотних систем Рарог, а понад 400 Association of Ukrainian Defense Manufacturers.

Обсяг ІТ-експорту стабільний

ІІ і ІІІ квартали цього року показали невеличке зростання, якщо порівнювати з такими ж періодами торік. За підсумками року очікується, що обсяг ІТ експорту залишиться на рівні 2024 року або незначно зросте.

Інфографіка: DOU

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на результати проєкту Львівського ІТ Кластера писав , що в ІТ працюють 303 000 фахівців. В Україні залишаються 245 000 спеціалістів, що на 2,9% більше, ніж минулого року. За кордоном працює 58 000, що на 10% менше. Попри це, приблизно п’ята частина спеціалістів розглядає можливість виїзду.

Медіанний дохід технічного спеціаліста — $2700, що на 4,2% більше, ніж у 2024 році.

