Які ІТ-напрями зростали найшвидше у 2025 році (інфографіка)

2025 рік на українському ІТ-ринку минув зі зростанням кількості вакансій і помітними змінами у структурі попиту. За даними DOU, кількість вакансій за рік сягнула 78 тисяч. У розрахунках використано прогнозний показник за грудень, похибка становить менше ніж 1%. Зростання, яке почалося у 2024 році, збереглося на тому самому рівні і становило плюс 30% за рік.
Які напрями зростали найшвидше
Частка вакансій для технічних фахівців за рік дещо зменшилася і становить 66% проти 68% торік. Водночас відбулися зміни у п’ятірці найпопулярніших категорій. QA і HR витіснили Sales, яка торік посідала 4 місце. Трійка лідерів залишилася без змін. Це Software Engineer, Marketing та Analyst.
Найбільший приріст за рік зафіксовано у вакансіях для розробників. Їх стало майже на 3000 більше. Маркетинг і HR додали понад 1500 вакансій. Більш ніж на 1000 зросла кількість пропозицій для фахівців з військової справи, QA, AI та ML, а також аналітиків.
У 7 разів зросла кількість вакансій у категорії військова справа. Майже в 3 рази збільшилася кількість пропозицій для AI та ML. У 2 рази зросли вакансії для Hardware та Account Manager.
Водночас цього року не зросли напрями, пов’язані зі створенням контенту. Йдеться про Copywriter, Technical Writer та Artist.
Більш ніж на 500 вакансій за рік зросли напрями Node. js, Front end та Python. Водночас без зростання залишилися Go, PHP, Unity, Blockchain, Scala та Rust.
Конкуренція
За рік найбільше зменшилася конкуренція, яку вимірюють середньою кількістю відгуків на вакансію, у напрямах HR, Design, QA, Java, Unity, iOS та React Native.
Найбільше зросла конкуренція для Project Managers, Scrum Masters, Copywriters, Front end, .NET, Salesforce та Scala-розробників.
У 2025 році Front end упевнено посів перше місце за рівнем конкуренції, випередивши QA.
Хто публікував найбільше вакансій
Більшість вакансій на DOU у 2025 році розміщували продуктові компанії. Genesis опублікувала близько 1600 вакансій, SKELAR ще 1000. Ці компанії залишаються лідерами за кількістю вакансій уже третій рік поспіль.
Понад 500 вакансій розмістили N iX, EVOPLAY, Boosta та Universe Group. Ще понад 300 вакансій опублікував 427 окремий полк безпілотних систем Рарог, а понад 400 Association of Ukrainian Defense Manufacturers.
Обсяг ІТ-експорту стабільний
ІІ і ІІІ квартали цього року показали невеличке зростання, якщо порівнювати з такими ж періодами торік. За підсумками року очікується, що обсяг ІТ експорту залишиться на рівні 2024 року або незначно зросте.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на результати проєкту Львівського ІТ Кластера писав, що в ІТ працюють 303 000 фахівців. В Україні залишаються 245 000 спеціалістів, що на 2,9% більше, ніж минулого року. За кордоном працює 58 000, що на 10% менше. Попри це, приблизно п’ята частина спеціалістів розглядає можливість виїзду.
Медіанний дохід технічного спеціаліста — $2700, що на 4,2% більше, ніж у 2024 році.
