Звернення військовослужбовця, який самовільно залишив частину (СЗЧ), до військової спеціалізованої прокуратури з проханням вирішити питання про повернення на службу може означати припинення злочину за ст. 407 КК України.

Про це йдеться в постанові Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у справі № 473/3261/23

Обставини справи

Місцевий суд визнав військовослужбовця винним і засудив за ч. 5 ст. 407 КК України (покарання — позбавлення волі на строк від 5 до 10 років) за самовільне залишення місця служби без поважних причин.

Потім суд першої інстанції на підставі ст. 75 КК України (звільнення від відбування покарання з умовним строком) заборонив призначати військовому можливість отримати покарання у вигляді умовного строку.

Зазначається, що апеляційний суд скасував цей вирок у частині призначеного покарання та виніс новий вирок, яким призначив обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років. Після цього було прийнято рішення звернутися до Верховного Суду.

У касаційній скарзі адвокат обвинуваченого стверджував, що апеляційний суд неправомірно погіршив становище військовослужбовця, а також не врахував той факт, що злочин було скоєно до набрання чинності Законом України від 13 грудня 2022 року № 2839-IX, яким заборонено позбавляти обвинуваченого можливості отримати умовний строк за СЗЧ.

Рішення Верховного Суду

Верховний Суд вказав на те, що, за матеріалами кримінального провадження, засуджений до того, як повідомив у травні 2023 року ТУ ДБР про самовільне залишення місця служби, з цього ж приводу 15 серпня 2022 року звернувся до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Відомо, що обвинувачений виклав обставини СЗЧ та просив вирішити питання щодо подальшого проходження військової служби.

Було постановлено, що апеляційний суд не забезпечив загальну справедливість ухваленого судового рішення. Верховний Суд резюмував, що звернення військовослужбовця до військової спеціалізованої прокуратури з проханням вирішити питання щодо подальшого проходження служби може означати припинення злочину за СЗЧ, а відтак — впливає на момент закінчення злочину, чинне законодавство та можливе покарання.

