Президент подписал закон о повышении налога на прибыль для банков на 2026 год

Президент Украины подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс об особенностях налогообложения банков налогом на прибыль в 2026 году.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Ключевой нормой закона является повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% на 2026 год.

Другие налоговые и регуляторные изменения

Кроме изменения ставки налога на прибыль для банков, закон предусматривает ряд других новшеств:

отсрочка старта е-акциза до 1 ноября 2026 года;

освобождение банков от функций налогового агента в случаях банкротства физических лиц;



продление до 1 января 2029 года НДС-льгот в сфере энергетики;



продление до 1 января 2027 года НДС-льгот на БПЛА, тепловизоры, антидроновые ружья и другое оборудование для обороны;



усовершенствование правил для Территории высокого уровня налогового доверия (Клуба белого бизнеса);



упразднение единого налога для охранной деятельности;



отмена обязанности начислять компенсирующие НДС-обязательства по операциям, освобожденным от налогообложения в соответствии с пп. 5 п. 32 подраздела 2 раздела ХХ НКУ;



внесение изменений в Закон «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности».



Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Национальном банке считают рискованным введение повышенной ставки налога на прибыль банков.

В Нацбанке отмечают, что ресурс банковской системы ограничен, поэтому дальнейшее применение повышенного налога может негативно отразиться на секторе и уменьшить его возможности поддерживать восстановление экономики.

Со своей стороны банкиры переживают о будущем банковской системы в Украине. С другой стороны, депутаты пытаются срочно заткнуть «дыру» в бюджете. Нардепы решают текущую проблему и совершенно не задумываются о возможных более серьезных последствиях их решений для украинской экономики.

