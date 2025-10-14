0 800 307 555
Президент лишил гражданства «лиц с паспортом рф» — детали

Казна и Политика
Президент Владимир Зеленский сообщил, что принял решение относительно «лиц, у которых выявили российское гражданство», не называя фамилии.
Об этом написал глава государства в соцсетях по итогам совещания по безопасности.
Прямая речь: «…подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц — подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал».
Кто касается соответствующего решения, не уточняется. Украинская правда пытается получить комментарий Офиса президента.
В эфире национального телемарафона со ссылкой на «источник в государственной власти» сообщили, что речь идет о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, осужденного в Украине экс-нардепа от ОПЗЖ Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина.
Что предшествовало: Петиция к президенту с требованием прекратить украинское гражданство мэра Одессы Геннадия Труханова менее чем за сутки набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25 тысяч голосов.
Автор обращения Мирослав Откович аргументировал его тем, что журналисты неоднократно публиковали материалы о вероятном наличии у Труханова российского гражданства.
