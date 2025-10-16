0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Обязательные пенсионные накопления: какие риски видит Минсоцполитики

Личные финансы
13
Обязательные пенсионные накопления: какие риски видит Минсоцполитики
Обязательные пенсионные накопления: какие риски видит Минсоцполитики
В 2017 году 25 крупнейших пенсионных систем мира накопили 43,5 трлн долларов. В Украине сейчас около 6 млрд гривен, то есть 150 млн долларов — это размер всех пенсионных накоплений украинцев.
Но правительство в очередной раз поднимает тему пенсионной реформы, которая будет включать и обязательную накопительную составляющую.
Министр социальной политики Украины Денис Улютин рассказал о планах и рисках в этом вопросе в ходе Киевского международного экономического форума, который проходит сегодня, сегодня, 16 октября.
По его словам, инвестирование и финансовая система должны помогать развитию страны. Теперь должен появляться вопрос «длинных» денег и обязательных пенсионных накоплений (второй уровень).
Всемирный Банк предложил трехуровневую пенсионную модель:
  • первый уровень — солидарная система — это та, которая фактически есть в Украине, когда деньги из нашего ЕСВ идут на выплату пенсий существующим пенсионерам;
  • второй уровень — обязательные накопления, когда по зарплате человека 2−3% выделяется на инвестиционные пенсионные счета;
  • третий уровень, по словам министра, у нас тоже немного есть, ведь сейчас в Украине есть 6−7 млрд добровольных пенсионных накоплений. То есть, когда физическое лицо или работодатель платит за него средства в негосударственный пенсионный фонд.

В чем риски для Украины

Успех второй модели зависит не от накоплений, а от инструментов, на которые эти накопления должны быть направлены.
По словам министра, риск создания второго уровня предполагает, что эти взносы нужно инвестировать сразу. Более того, единственный инструмент для таких вложений — это облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Однако сейчас в этот инструмент уже вкладываются банки и частные инвесторы, так что рынок и так наполнен.
Читайте также
«Банковская система обладает высокой ликвидностью и вкладывается в ОВГЗ, частные инвесторы вкладываются в ОВГЗ. Поэтому с пенсионными вложениями в ОВГЗ на этом рынке будет немного тесновато», — говорит Улютин.
«Если посмотреть на размер фонда оплаты труда в экономике Украины, то это около 3 триллионов гривен. А 2−3% этой суммы — это примерно 100 млрд гривен ежегодно, которые будут поступать на эти пенсионные счета (второго уровня). Это огромная цифра, но ОВГЗ у нас выпущено на 1,8 трлн. То есть, эти 100 млрд не сделают погоды в плане привлечения», — отмечает министр социальной политики.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПенсияДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems