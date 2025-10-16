Обязательные пенсионные накопления: какие риски видит Минсоцполитики Сегодня 15:00 — Личные финансы

Обязательные пенсионные накопления: какие риски видит Минсоцполитики

В 2017 году 25 крупнейших пенсионных систем мира накопили 43,5 трлн долларов. В Украине сейчас около 6 млрд гривен, то есть 150 млн долларов — это размер всех пенсионных накоплений украинцев.

Но правительство в очередной раз поднимает тему пенсионной реформы, которая будет включать и обязательную накопительную составляющую.

Министр социальной политики Украины Денис Улютин рассказал о планах и рисках в этом вопросе в ходе Киевского международного экономического форума , который проходит сегодня, сегодня, 16 октября.

По его словам, инвестирование и финансовая система должны помогать развитию страны. Теперь должен появляться вопрос «длинных» денег и обязательных пенсионных накоплений (второй уровень).

Всемирный Банк предложил трехуровневую пенсионную модель:

первый уровень — солидарная система — это та, которая фактически есть в Украине, когда деньги из нашего ЕСВ идут на выплату пенсий существующим пенсионерам;

— солидарная система — это та, которая фактически есть в Украине, когда деньги из нашего ЕСВ идут на выплату пенсий существующим пенсионерам; второй уровень — обязательные накопления, когда по зарплате человека 2−3% выделяется на инвестиционные пенсионные счета;

— обязательные накопления, когда по зарплате человека 2−3% выделяется на инвестиционные пенсионные счета; третий уровень, по словам министра, у нас тоже немного есть, ведь сейчас в Украине есть 6−7 млрд добровольных пенсионных накоплений. То есть, когда физическое лицо или работодатель платит за него средства в негосударственный пенсионный фонд.

В чем риски для Украины

Успех второй модели зависит не от накоплений, а от инструментов, на которые эти накопления должны быть направлены.

По словам министра, риск создания второго уровня предполагает, что эти взносы нужно инвестировать сразу. Более того, единственный инструмент для таких вложений — это облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Однако сейчас в этот инструмент уже вкладываются банки и частные инвесторы, так что рынок и так наполнен.

Читайте также Пенсии в смартфоне: перспективы и вызовы для Украины

«Банковская система обладает высокой ликвидностью и вкладывается в ОВГЗ, частные инвесторы вкладываются в ОВГЗ. Поэтому с пенсионными вложениями в ОВГЗ на этом рынке будет немного тесновато», — говорит Улютин.

«Если посмотреть на размер фонда оплаты труда в экономике Украины, то это около 3 триллионов гривен. А 2−3% этой суммы — это примерно 100 млрд гривен ежегодно, которые будут поступать на эти пенсионные счета (второго уровня). Это огромная цифра, но ОВГЗ у нас выпущено на 1,8 трлн. То есть, эти 100 млрд не сделают погоды в плане привлечения», — отмечает министр социальной политики.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.