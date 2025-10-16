0 800 307 555
ру
Заработки: кто получает минималку, а кому готовы платить 100 тысяч гривен

Личные финансы
Средняя зарплата в вакансиях на Едином портале составляет 23 тысячи гривен, это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Высокие заработки в силах безопасности и обороны.
Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк в интервью РБК-Украина.
Также высокие зарплаты получают в IТ, в сфере недвижимости, связи, автобизнесе, HR, страховании.

Кто получает до 100 тыс. грн

До 100 тысяч и выше могут зарабатывать инженеры-программисты, специалисты по разработке и тестированию программного обеспечения, водители, дальнобойщики, машинисты крана, менеджеры разной квалификации.
  • автоэлектрики-диагносты — 80−90 тысяч гривен,
  • автослесари, рихтовщики — от 80 тысяч гривен.

Без опыта

По словам Жовтяка, без опыта найти работу на 80 тысяч гривен сложно, но если хорошо себя проявить, работодатель не захочет терять такие кадры.
Есть такая тенденция, что работодатели готовы частично поступаться требованиями к вакансии, учитывая ограниченное количество претендентов. К примеру, пересматривать график работы, условия труда, предлагают соцпакет, страхование.

Кому платят меньше всего

Чаще всего получают минимальную зарплату на должностях, не требующих высокой квалификации и специальных навыков.
Такой уровень оплаты характерен для профессий, где основные функции могут выполнять практически любые работники, где не требуется квалификация.

Отток молодежи

Как отметила эксперт, по данным Службы занятости, этого не ощущается. До этого разрешения у нас на учете было примерно 7,6 тысячи молодых людей до 22 лет, сейчас их 6,5 тысячи. Однако это уменьшение нельзя напрямую связывать с разрешением на выезд за границу.
Из опыта речь идет об общих тенденциях на рынке труда, в частности, росте занятости в отдельных отраслях и начале образовательного процесса.
В то же время молодежи в этом возрасте на рынке труда немного, 6−8% от общего количества соискателей работы.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
