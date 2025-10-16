0 800 307 555
ру
Программа «Теплая зима»: кто получит 6500 грн

Личные финансы
19
Министерство социальной политики сообщало, что планирует произвести выплату «Теплая зима» ежегодной. Поэтому Кабмин планирует единовременную выплату в размере 6500 гривен для социально уязвимых граждан.
Об этом сообщается в проекте и постановлении правительства.
В рамках программы «Теплая зима» пособие будет выплачиваться в преддверии отопительного сезона 2025/26 годов.
Финансовую поддержку получат около 660 тысяч граждан, а на эти цели правительство планирует выделить 4,3 млрд гривен из государственного бюджета.

Кто получит

Правительство предлагает предоставлять помощь нескольким категориям граждан, которым требуется поддержка в зимний период.
По 6500 гривен выплатят:
  • на детей из числа внутренне перемещенных лиц — 252 898 человек;
  • людям с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц — 12 800;
  • одиноким пенсионерам, получающим надбавку по уходу — 17 500 человек;
  • на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство — 40 900;
  • на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки с инвалидностью, находящихся в детских домах семейного типа и приемных семьях — 1000;
  • на детей из малообеспеченных семей — 335 863 человека.

Куда придут деньги

Выплата будет производиться за счет средств, предусмотренных Министерству социальной политики на программы социальной защиты.
Деньги будут зачисляться на специальный счет или на виртуальную карту «Дія.Картка».
Использовать ее можно будет в течение 180 дней с момента зачисления. Проект постановления Кабмина сейчас вынесен на обсуждение.
Напомним, пособие «Теплая зима» было введено в конце 2024 года в рамках комплексного пакета «Зимова єПідтримка».
Она предоставляется малообеспеченным семьям с детьми и семьям внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чтобы они могли приобрести зимнюю одежду и обувь. В декабре 2024 года семьи, соответствующие критериям, получили по 6500 грн. Также пособие получили люди с инвалидностью I группы из числа ВПЛ.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
