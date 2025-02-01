Виплати «Тепла зима» та «Дитина не одна» можуть стати щорічними — Мінсоцполітики Сьогодні 19:07 — Казна та Політика

Виплати «Тепла зима» та «Дитина не одна» можуть стати щорічними — Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики планує зробити виплату «Тепла зима» щорічною, а також продовжить впровадження ініціативи «Дитина не одна» для підтримки осиротілих дітей.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Соціальні ініціативи для підтримки українців

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що виплату «Тепла зима» було запроваджено у 2024 році як новий вид допомоги, і її планують зробити постійною.

Вона спрямована на підтримку вразливих сімей перед зимовим періодом.

Крім того, Мінсоцполітики започаткувало послугу «Дитина не одна», яка покликана фінансово допомогти родичам, які беруть на себе опіку над дітьми, що втратили батьків.

До цього часу такі родини змушені були самостійно покривати витрати на утримання дитини, доки тривало оформлення опікунства.

Що таке виплата «Тепла зима» і на кого вона розрахована

Допомога «Тепла зима» була запроваджена наприкінці 2024 року в межах комплексного пакета «Зимової єПідтримки».

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Вона надається малозабезпеченим родинам із дітьми та сім’ям внутрішньо переміщених осіб (ВПО), щоб вони могли придбати зимовий одяг і взуття.

У грудні 2024 року родини, які відповідають критеріям, отримали по 6 500 грн одноразової виплати на кожну дитину до 18 років.

Також допомогу отримали люди з інвалідністю І групи з числа ВПО.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів змінив умови програми виплат 6500 гривень для дітей внутрішньо переселених осіб. Гроші отримають ті, хто не отримав в грудні.

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