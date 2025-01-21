Уряд розширив програму виплат 6500 гривень на дітей переселенців — Finance.ua

Уряд розширив програму виплат 6500 гривень на дітей переселенців Сьогодні 15:12

Уряд розширив програму виплат 6500 гривень на дітей переселенців

Кабінет Міністрів змінив умови програми виплат 6500 гривень для дітей внутрішньо переселених осіб. Гроші отримають ті, хто не отримав в грудні.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Сьогодні уряд вдосконалює ще одну важливу соціальну програму — „Тепла зима“. Це виплати на кожну дитину із малозабезпечених родин та з родин ВПО», -сказав він.

Як нагадав Шмигаль, у грудні 2024 року виплати отримали майже 600 тисячам українців за цією програмою. На кожну дитину було виплачено по 6500 грн.

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«Тепер вносимо зміни, що родини, які минулого року з технічних причин не були включені до переліку отримувачів, тепер одержать допомогу. Ці кошти вони зможуть витратити на найбільш нагальні потреби, зокрема на теплі речі для дітей», — повідомив прем’єр.

Нагадаємо Кабінет міністрів вирішив здійснити виплатити на дітей з малозабезпечених сімей та сімей переселенців по 6,5 тисячі гривень.

Як повідомили в Мінсоцполітики, протягом грудня 2024 року родини, які є малозабезпеченими сім’ями з дітьми або сім’ями-ВПО з дітьми, які отримують виплати на проживання, отримали на кожну дитину до 18 років по 6 500 грн одноразової грошової допомоги.

Також таку допомогу нараховано особам з інвалідністю І групи з числа внутрішньо переміщених осіб.

Додатково звертатися за призначенням виплати було не потрібно. Завдяки цифровим обмінам та інформації, наявній в державних реєстрах, виплату призначено автоматично, а кошти надійшли на картковий рахунок отримувача допомоги.

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