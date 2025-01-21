Уряд розширив програму виплат 6500 гривень на дітей переселенців — Finance.ua
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Уряд розширив програму виплат 6500 гривень на дітей переселенців

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Уряд розширив програму виплат 6500 гривень на дітей переселенців
Уряд розширив програму виплат 6500 гривень на дітей переселенців
Кабінет Міністрів змінив умови програми виплат 6500 гривень для дітей внутрішньо переселених осіб. Гроші отримають ті, хто не отримав в грудні.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
«Сьогодні уряд вдосконалює ще одну важливу соціальну програму — „Тепла зима“. Це виплати на кожну дитину із малозабезпечених родин та з родин ВПО», -сказав він.
Як нагадав Шмигаль, у грудні 2024 року виплати отримали майже 600 тисячам українців за цією програмою. На кожну дитину було виплачено по 6500 грн.
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«Тепер вносимо зміни, що родини, які минулого року з технічних причин не були включені до переліку отримувачів, тепер одержать допомогу. Ці кошти вони зможуть витратити на найбільш нагальні потреби, зокрема на теплі речі для дітей», — повідомив прем’єр.
Нагадаємо Кабінет міністрів вирішив здійснити виплатити на дітей з малозабезпечених сімей та сімей переселенців по 6,5 тисячі гривень.
Як повідомили в Мінсоцполітики, протягом грудня 2024 року родини, які є малозабезпеченими сім’ями з дітьми або сім’ями-ВПО з дітьми, які отримують виплати на проживання, отримали на кожну дитину до 18 років по 6 500 грн одноразової грошової допомоги.
Також таку допомогу нараховано особам з інвалідністю І групи з числа внутрішньо переміщених осіб.
Додатково звертатися за призначенням виплати було не потрібно. Завдяки цифровим обмінам та інформації, наявній в державних реєстрах, виплату призначено автоматично, а кошти надійшли на картковий рахунок отримувача допомоги.
За матеріалами:
РБК-Україна
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