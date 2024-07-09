Чи можна оформити допомогу ВПО тільки на дітей — Finance.ua

Чи можна оформити допомогу ВПО тільки на дітей
Фахівці Юридичного порадника ВПО розповіли, чи можна оформити допомогу ВПО тільки на дітей, якщо дорослі члени сім’ї не відповідають критеріям, встановленим для продовження виплат.
Так, до експертів звернулася українка із таким питанням:
«Добрий день! Соцзахист відмовив продовжити виплати через дохід чоловіка. Чоловік, до речі, не ВПО, він залишився вдома, перемістилися лише я з дітьми. Чи можна продовжити допомогу хоча б дітям?»
«Добрий день! Соцзахист відмовив продовжити виплати через дохід чоловіка. Чоловік, до речі, не ВПО, він залишився вдома, перемістилися лише я з дітьми. Чи можна продовжити допомогу хоча б дітям?»
Що кажуть фахівці
Порядком надання допомоги на проживання сформульовано вимоги для продовження виплат на ще один 6-місячний період. Так, п.13−2 цього Порядку передбачено критерії, за дотримання сукупності яких сім’я може отримати продовження виплат. А це, нагадуємо:
- відповідність «майновим» критеріям https://cutt.ly/ZwMfwmVP;
- період переміщення (повторного переміщення) після 1 січня 2022 р.;
- сукупний дохід на одного отримувача в такій сім’ї протягом тримісячного періоду, за який враховуються доходи на момент продовження виплати допомоги, не перевищує 9444 грн;
- відповідність вимогам, встановленим для сім’ї http://surl.li/tzpoq.
Висновок: тобто, аби ті члени сім’ї, які є отримувачами допомоги, могли продовжувати отримувати виплати, критеріям повинна відповідати вся сім’я, незалежно від того чи належать окремі особи до числа ВПО чи ні. Зверніть увагу! Діти розглядаються лише в складі сім’ї.
Читайте також
Виняток: діти-сироти або діти позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, а також з важкими захворюваннями, яким не встановлено інвалідність, діти, які прибули без супроводу законного представника. Також часто наші читачі помилково вважають, що якщо вони відповідають всім критеріям, окрім одного (наприклад, той же ж дохід), то вони можуть отримувати допомогу.
Фахівці також наголошують, що відповідати потрібно всім критеріям без винятку — якщо хоча б один не дотримано, на жаль, вся сім’я втрачає право на виплати.
Читайте також: Які соціальні виплати доступні в Україні
Чи є винятки, коли сім’я може отримувати виплати без урахування доходу батька, який з ними не проживає? Так, відповідно до абз.14 п. 3 Порядку надання допомоги на проживання ВПО, до складу сім’ї уповноваженої особи не включаються особа, яка разом не проживає із отримувачем та не пов’язана з ним спільним побутом, що підтверджено документально, або перебуває за кордоном/зникла безвісти/депортована за межі України.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 💸
Поділитися новиною