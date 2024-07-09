Чи можна оформити допомогу ВПО тільки на дітей — Finance.ua

Чи можна оформити допомогу ВПО тільки на дітей Сьогодні 12:38 — Особисті фінанси

Чи можна оформити допомогу ВПО тільки на дітей

Фахівці Юридичного порадника ВПО розповіли , чи можна оформити допомогу ВПО тільки на дітей, якщо дорослі члени сім’ї не відповідають критеріям, встановленим для продовження виплат.

Так, до експертів звернулася українка із таким питанням:

«Добрий день! Соцзахист відмовив продовжити виплати через дохід чоловіка. Чоловік, до речі, не ВПО, він залишився вдома, перемістилися лише я з дітьми. Чи можна продовжити допомогу хоча б дітям?»

Що кажуть фахівці

Порядком надання допомоги на проживання сформульовано вимоги для продовження виплат на ще один 6-місячний період. Так, п.13−2 цього Порядку передбачено критерії, за дотримання сукупності яких сім’я може отримати продовження виплат. А це, нагадуємо:

відповідність «майновим» критеріям https://cutt.ly/ZwMfwmVP;

період переміщення (повторного переміщення) після 1 січня 2022 р.;



сукупний дохід на одного отримувача в такій сім’ї протягом тримісячного періоду, за який враховуються доходи на момент продовження виплати допомоги, не перевищує 9444 грн;



відповідність вимогам, встановленим для сім’ї http://surl.li/tzpoq.



Висновок: тобто, аби ті члени сім’ї, які є отримувачами допомоги, могли продовжувати отримувати виплати, критеріям повинна відповідати вся сім’я, незалежно від того чи належать окремі особи до числа ВПО чи ні. Зверніть увагу! Діти розглядаються лише в складі сім’ї.

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Виняток: діти-сироти або діти позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, а також з важкими захворюваннями, яким не встановлено інвалідність, діти, які прибули без супроводу законного представника. Також часто наші читачі помилково вважають, що якщо вони відповідають всім критеріям, окрім одного (наприклад, той же ж дохід), то вони можуть отримувати допомогу.

Фахівці також наголошують, що відповідати потрібно всім критеріям без винятку — якщо хоча б один не дотримано, на жаль, вся сім’я втрачає право на виплати.

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Чи є винятки, коли сім’я може отримувати виплати без урахування доходу батька, який з ними не проживає? Так, відповідно до абз.14 п. 3 Порядку надання допомоги на проживання ВПО, до складу сім’ї уповноваженої особи не включаються особа, яка разом не проживає із отримувачем та не пов’язана з ним спільним побутом, що підтверджено документально, або перебуває за кордоном/зникла безвісти/депортована за межі України.

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