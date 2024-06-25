Що робити з допомогою ВПО, яку нарахували помилково — Finance.ua

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Що робити з допомогою ВПО, яку нарахували помилково

Особисті фінанси
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Що робити з допомогою ВПО, яку нарахували помилково
Що робити з допомогою ВПО, яку нарахували помилково
Українці, які мають статус внутрішньопереміщеної особи (ВПО), щомісяця отримують соціальну виплату в розмірі 2 або 3 тисяч гривень залежно від категорії вразливості. Однак при зміні будь-яких даних, через які нарахування припиняється, держава може помилково здійснити виплату. Чи буде в таких випадках стягнення зайвої суми з особи?
Згідно зі пунктом 9 Постанови «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», особа зобов’язана протягом 14 календарних днів після виникнення змін, які впливають на визначення права на отримання допомоги, поінформувати про це орган соціального захисту населення, уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центр надання адміністративних послуг.
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Відповідно до 29 пункту постанови, якщо така особа вчасно не повідомила про зміни і державою були здійснені виплати, то в такому разі вимоги соцзахисту про повернення виплачених коштів є правомірними.
З того моменту, коли стає очевидним факт переплати допомоги, органи соціального захисту повинні визначити суму незаконно переказаних коштів та повідомити одержувача протягом 30 робочих днів, надіславши повідомлення поштою або за допомогою електронного зв’язку.
Якщо у встановлені терміни випадково отримані кошти переселенцем не повертаються, органи соціального захисту ставлять питання про стягнення в судовому порядку.
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