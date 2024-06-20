Затримка червневих виплат ВПО: в Мінреінтеграції надали роз’яснення — Finance.ua
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Затримка червневих виплат ВПО: в Мінреінтеграції надали роз’яснення

Особисті фінанси
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Затримка червневих виплат ВПО: в Мінреінтеграції надали роз’яснення
Затримка червневих виплат ВПО: в Мінреінтеграції надали роз’яснення
Останніми днями на гарячу лінію Мінреінтеграції почастішали звернення внутрішньо переміщених осіб щодо затримки виплат у першому виплатному періоді червня. Там запевнили, що гроші переселенцям виплатять.
Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
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«Згідно з інформацією від Мінсоцполітики, всі належні виплати буде здійснено до кінця поточного місяця», — сказано у повідомленні.
Також у міністерстві зазначили, що за нарахування і здійснення виплат ВПО відповідає Мінсоцполітики. Тому питання з приводу нарахування й отримання грошової допомоги для ВПО варто адресувати до Мінсоцполітики на урядову гарячу лінію за номером 15−45 або на електронну адресу міністерства: zvernennya@mlsp.gov.ua.

Довідка Finance.ua:

  • статус ВПО можуть отримати люди, які вимушено покинули домівки, але перебувають в Україні. Онлайн-послугою можуть скористатися українці із ID-карткою чи біометричним закордонним паспортом у Дії. Щоб скористатися послугою офлайн, потрібно стати на облік в одному з цих регіонів;
  • для дорослого — 2000 грн, для людей з інвалідністю та дітей — 3000 грн.
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За матеріалами:
Finance.ua
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