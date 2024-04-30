Хто з ВПО «першої хвилі» може розраховувати на продовження виплат — Finance.ua

Хто з ВПО «першої хвилі» може розраховувати на продовження виплат Сьогодні 08:36 — Особисті фінанси

Хто з ВПО «першої хвилі» може розраховувати на продовження виплат

Деякі ВПО у разі їх повернення до покинутого місця проживання, з якого здійснилося переміщення, та повторного взяття на облік як внутрішньо переміщених осіб її, можуть надалі отримувати виплати.



Виплати можуть бути продовжені ще на один 6-місячний період за умови їх відповідності визначеним Порядком критеріям.

Фахівці Юридичного порадника ВПО розповіли , яких категорій ВПО це стосується.

Хто з ВПО «першої хвилі» може розраховувати на продовження виплат?

1. Всі отримувачі допомоги, які підпадають під автоматичне продовження виплат, тобто:

непрацездатні особи, зокрема які досягли пенсійного віку, та розмір пенсії яких не перевищує 9444 грн;

особи з інвалідністю I чи II групи;



діти з інвалідністю віком до 18 р.;



діти, яким не встановлено інвалідність, але які мають тяжкі захворювання з Переліку;



діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа віком до 23 років, зокрема таким, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях,



батьки-вихователі, прийомні батьки та опікуни (піклувальники).



2. Ті категорії ВПО, які можуть мають право на продовження виплат за заявою особисто на себе, тобто:

діти, які прибули без супроводу законного представника;

діти, які влаштовані в сім'ї патронатного вихователя на період перебування дітей у сім'ї патронатного вихователя;



патронатні вихователі;



діти, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу;



вагітні жінки після 30-го тижня вагітності (27-го тижня вагітності - для жінок, яких віднесено до I-IV категорій осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС), що підтверджується медичним висновком;



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особи, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату та/або отримують державну соціальну допомогу, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не перевищує 9444 грн;

особи з інвалідністю III групи, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не перевищує 9444 грн;



особи, яким не встановлено інвалідність, але які мають тяжкі форми захворювань, що підтверджується документально (форми первинної облікової документації 027/о та/або 028/о).

Для таких внутрішньо переміщених осіб період переміщення до уваги не береться.

Водночас задля продовження виплат особа повинна відповідати майновим критеріям та не проживати на окупованій території.

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