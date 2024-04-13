Працевлаштування ВПО: як роботодавцю отримати компенсацію — Finance.ua

Працевлаштування ВПО: як роботодавцю отримати компенсацію Сьогодні 10:03 — Особисті фінанси

Працевлаштування ВПО: як роботодавцю отримати компенсацію

Держава надає компенсації витрат роботодавцям на оплату праці працевлаштованих за направленням центрів зайнятості внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У повідомленні зазначено, що компенсація здійснюється у розмірі фактичних витрат на оплату праці такої особи, але не більше двох мінімальних заробітних плат (16 тисяч гривень).

Кошти виплачують протягом 6 місяців особам, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні 12 місяців, за кожен непарний місяць.

Основною умовою є збереження гарантій зайнятості ВПО протягом періоду, що перевищує тривалість виплати удвічі.

Як отримати компенсацію

працевлаштувати зареєстрованих безробітних з-поміж ВПО на умовах строкових трудових договорів;

подати необхідні документи до центру зайнятості;

чекати результатів розгляду заяви протягом 10 робочих днів;

укласти договір на компенсацію, яка виплачується кожен непарний місяць протягом року.

У регуляторі зауважують, що роботодавцю потрібно подати заяву на компенсацію до центру зайнятості протягом 2 місяців із дня працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, відповідно до Порядку надання допомоги на проживання ВПО, непрацююча особа працездатного віку протягом 3 місяців з дня призначення допомоги повинна сприяти своїй зайнятості.

Для цього є кілька варіантів — працевлаштуватися, розпочати підприємницьку діяльність, зареєструватися в Центрі зайнятості як безробітний чи такий, що шукає роботу, тощо.

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