Як влаштовуються жінки-ВПО: де знаходять роботу та які проблеми (інфографіка) — Finance.ua

Як влаштовуються жінки-ВПО: де знаходять роботу та які проблеми (інфографіка) Сьогодні 17:24 — Особисті фінанси

Як влаштовуються жінки-ВПО: де знаходять роботу та які проблеми (інфографіка)

Переважна більшість жінок, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб, успішно працевлаштовуються в нових громадах.

Про це свідчать результати дослідження «Дієвість політики підтримки економічної активності жінок-ВПО», проведеного аналітичним центром «Соціоконсалтинг».

Опитування було проведено серед 500 жінок-ВПО віком 18−59 років, які отримали цей статус після 24 лютого 2022 року та переїхали на поточне місце проживання щонайменше три місяці тому.

Абсолютна більшість жінок-підприємиць зайняті у сферах, які не потребують значних капіталовкладень, а саме у торгівлі, консультаційних, освітніх та інших інтелектуальних послугах, а також у сфері краси та здоров’я (рис. 6). У якості «іншого» жінки вказували ремонт/пошиття одягу, виготовлення десертів та організацію свят. Відкрити ж власне виробництво спробували лише 4% респонденток.

Проблеми

Основні проблеми, про які найчастіше зазначали жінки-підприємиці з числа ВПО, характерні для всіх підприємців-початківців у сучасній Україні. Зокрема йдеться про брак коштів для розвитку бізнесу, страхи та невпевненість через війну, високі податки і платежі до бюджету тощо. Лише 8% респонденток зазначили, що вони зазнали упередженого ставлення з боку місцевих мешканців через свою приналежність до групи ВПО.

Більш складними є випадки, коли, втративши свій бізнес на окупованих територіях, підприємиці залишились з боргами перед банками, адже не встигли повернути кредити. Закон у цих ситуаціях на боці банків, які зазвичай не йдуть назустріч ВПО й наполягають на поверненні кредитних коштів у повному обсязі. Це є вагомою перешкодою для представниць бізнесу для його подальшого ведення після переїзду до нових громад.

Пропозиції на ринку праці

Позиція жінок на ринку праці суттєвим чином визначає їхнє матеріальне становище. Загалом всі респондентки зазначили, що їхні родини живуть скромно: лише 4% від усіх опитаних зазначили про відсутність матеріальних проблем, 40% - відмітили, що їм вистачає грошей на поточні витрати, але купити товари тривалого користування складно.

Матеріальне становище суттєво залежить від типу зайнятості респонденток. Зокрема, понад три чверті (76%) непрацюючих респонденток знаходяться на межі фізичного виживання, не маючи грошей навіть на задоволення базових потреб: їжа, одяг.

Жінки з середньою спеціальною (53%) та вищою освітою (58%) суттєво частіше нарікали на невідповідність наявних на ринку праці вакансій їхній професії або рівню кваліфікації порівняно із респондентками, які мають неповну/повну середню освіту (23%).

Перешкоди

Вагомою перешкодою для ефективного працевлаштування жінок-ВПО є стереотипи та упередження, які поділяє значна частина роботодавців. Загалом 40% опитаних зазначили, що вони зіткнулися хоча б із одним різновидом упереджень, вказаних в анкеті (відмови у працевлаштуванні через стать, вік, наявність дітей, статус ВПО).

Зокрема результати дослідження підтвердили, що поширеним явищем на ринку праці є ейджизм. Майже половина (46%) респонденток віком 46−59 років стикалися з відмовами з боку роботодавців через вік. Більше третини (37%) стикалися з відмовами з боку роботодавців через вік. Більше третини (37%) респонденток, які мають дітей віком до 5 років, стикалися із відмовами з цієї причини.

Де шукали роботу

Більшість жінок шукали роботу самостійно, використовуючи сайти з пошуку роботи або безпосередньо звертаючись до роботодавців. Також досить часто жінки просили про допомогу друзів/знайомих. Більше третини (38%) жінок-ВПО зверталися до центру зайнятості.

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