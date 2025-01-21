Усі виплати, пільги та пенсії для людей з інвалідністю зберігаються, — Мінсоцполітики — Finance.ua
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Усі виплати, пільги та пенсії для людей з інвалідністю зберігаються, — Мінсоцполітики

Особисті фінанси
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Усі виплати, пільги та пенсії для людей з інвалідністю зберігаються, — Мінсоцполітики
Усі виплати, пільги та пенсії для людей з інвалідністю зберігаються, — Мінсоцполітики
Міністерство соціальної політики спростувало повідомлення в деяких ЗМІ та телеграм-каналах про нібито можливе скасування виплат людям із 2-ю або 3-ю групою інвалідності.
Про це йдеться у повідомленні відомства.
«Сьогодні низка ЗМІ та телеграм-каналів поширили інформацію про начебто можливе скасування виплат людям, які мають 2-гу або 3-тю групу інвалідності. Звертаємо увагу: ця інформація не відповідає дійсності і є некоректною», — кажуть у Мінсоцполітики.
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Наголошується, що «всі виплати людям з інвалідністю зберігаються і будуть виплачуватися і надалі. Жодних ініціатив щодо їх скасування немає».
Пресслужба відомства звернулася до медійників із проханням «поширювати коректну інформацію та звертатися за роз’ясненнями безпосередньо до Міністерства соціальної політики: контактний телефон — (044) 289 35 60, еmail: press@mlsp.gov.ua».

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, в Україні 3 групу інвалідності встановлюють громадянам, які через різні захворювання частково втратили працездатність і можливість себе забезпечувати. Таким громадянам держава встановила низку пільг та виплат.
Як зазначають у Пенсійному фонді України (ПФУ), точна сума виплат для українців, які мають III групу інвалідності, встановлюється після з’ясування наступної інформації:
  • чи працює людина після настання інвалідності;
  • коли саме була отримана група інвалідності.
Детальніше про пільги і пенсію для людей з інвалідністю розповідали тут.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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