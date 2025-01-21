Усі виплати, пільги та пенсії для людей з інвалідністю зберігаються, — Мінсоцполітики Сьогодні 16:58 — Особисті фінанси

Усі виплати, пільги та пенсії для людей з інвалідністю зберігаються, — Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики спростувало повідомлення в деяких ЗМІ та телеграм-каналах про нібито можливе скасування виплат людям із 2-ю або 3-ю групою інвалідності.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

«Сьогодні низка ЗМІ та телеграм-каналів поширили інформацію про начебто можливе скасування виплат людям, які мають 2-гу або 3-тю групу інвалідності. Звертаємо увагу: ця інформація не відповідає дійсності і є некоректною», — кажуть у Мінсоцполітики.

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Наголошується, що «всі виплати людям з інвалідністю зберігаються і будуть виплачуватися і надалі. Жодних ініціатив щодо їх скасування немає».

Пресслужба відомства звернулася до медійників із проханням «поширювати коректну інформацію та звертатися за роз’ясненнями безпосередньо до Міністерства соціальної політики: контактний телефон — (044) 289 35 60, еmail: press@mlsp.gov .ua».

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, в Україні 3 групу інвалідності встановлюють громадянам, які через різні захворювання частково втратили працездатність і можливість себе забезпечувати. Таким громадянам держава встановила низку пільг та виплат.

Як зазначають у Пенсійному фонді України (ПФУ), точна сума виплат для українців, які мають III групу інвалідності, встановлюється після з’ясування наступної інформації:

чи працює людина після настання інвалідності;

коли саме була отримана група інвалідності.

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