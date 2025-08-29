120 тысяч пенсионеров-педагогов и медиков стоят стране столько же, сколько 4 тысячи судей — Гетманцев — Finance.ua
120 тысяч пенсионеров-педагогов и медиков стоят стране столько же, сколько 4 тысячи судей — Гетманцев

Казна и Политика
13
Ежемесячно на пенсии 4 тысяч судей государство тратит 440 миллионов гривен. Столько же средств уходит на выплаты для 120 тысяч пенсионеров-педагогов и медиков.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
По его словам, условия выхода на пенсию также существенно отличаются:
  • обычным украинцам нужно иметь 32 года стажа и достичь 60-летнего возраста;
  • судьям хватает 20 лет работы и 55 лет для выхода на пенсию;
  • прокурорам — всего 15 лет стажа и 46 лет.
Кроме того, размер пенсий тоже отличается. Обычные граждане получают в среднем около 30% своей зарплаты, тогда как судьи и прокуроры 50−70%.
Если пенсии обычных украинцев индексируются по единой формуле, то специальные пенсии перерасчитывают каждый раз, когда повышается зарплата судей или прокуроров.
«Это не отвечает ни конституционным гарантиям справедливости, ни равенству пенсионного обеспечения. Пенсионная реформа назрела давно — как солидарной, так и накопительной системы», — подчеркнул Гетманцев.
Ранее Гетманцев со ссылкой на данные Пенсионного фонда сообщал, что наибольшую пенсию в Украине получает судья — 390 тысяч гривен в месяц. Условный топ-20 этого рейтинга занимает еще одна пенсия судьи размером почти 320 тысяч гривен. У сотрудников прокуратуры есть пенсии 219 тысяч и 119 тысяч гривен. Среди народных депутатов только один получает пенсию 245,9 тысячи гривен. У остальных пенсии колеблются от 21,8 до 59,8 тысячи гривен.
Также нардеп заявлял, что пенсионная система в Украине нуждается в пересмотре, а средняя пенсия должна составлять не менее 40% от средней зарплаты. Гетманцев отмечает необходимость пересмотра принципов начисления и индексации пенсий, чтобы размер выплат отражал реальный трудовой вклад человека. По его мнению, первым шагом должно стать повышение минимальной пенсии до не менее чем 4 тысяч гривен.

Справка Finance.ua:

  • за второй квартал 2025 года средняя пенсия в Украине выросла на 69 грн, достигнув 6 410,2 грн. Однако даже после роста большинство пенсионеров находятся на грани бедности;
  • Кабинет Министров в программе действий правительства запланировал введение новой модели пенсионной системы. В частности, в программе правительство предлагает переход к единой, «прогнозируемой» пенсионной системе.
📢 Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на InvestMarket от «Минфин».
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Пенсия
