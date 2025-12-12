0 800 307 555
Зеленский прокомментировал возможность повышения зарплат военнослужащим

Казна и Политика
Увеличение выплат военным зависит от того, какой дополнительный бюджет Украина сможет привлечь.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в ходе встречи с журналистами, пишет Экономическая правда.

Сколько нужно привлечь на 2026 год

Президент пояснил, что сейчас Украине нужно привлечь $45−50 млрд на следующий год. Эти средства направляются на целый ряд расходов, не только на зарплаты. В то же время, это один бюджет, в рамках которого необходимо обеспечить все текущие потребности.
«Есть соответствующие вопросы относительно государственного бюджета. Люди на первой линии фронта получают больше денег, мы с вами это прекрасно понимаем. Понятно, что в армии все очень важны. Но увеличение выплат той или иной части военных зависит, прежде всего, от дополнительного бюджета, который Украина может привлечь», — отметил он.
По словам главы государства, суммы, заложенные в государственный бюджет, уже учитывают необходимость покрыть значительный дефицит.
«Когда вы говорите: давайте еще увеличим, — я только за. Но это плюс еще до этого дефицита. Поэтому это чрезвычайно сложная задача, которую не решишь просто перекидыванием средств. В следующем году будем бороться за соответствующие решения с партнерами», — добавил он.
Если дополнительное финансирование не поступит, правительству придется искать ресурсы внутри бюджета даже для действующего уровня выплат военным.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2026 год. Доходы госбюджета в 2026 году составят 2,918 трлн. грн. Это на 415,3 млрд. грн больше, чем в 2025 году. Расходы возрастут до 4,837 трлн. грн., что больше на 134,5 млрд. грн.
Такие показатели формируют дефицит около 1,9 трлн грн. Это около 18,5% ВВП. Потребность во внешнем финансировании оценивается в 2 трлн. 79 млрд грн.
Какие последствия будет иметь принятый документ для граждан Украины в 2026 году, Finance.ua рассказывал в статье по ссылке.
Економічна Правда
