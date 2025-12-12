0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина начинает движение к вступлению в ЕС по новой схеме

Казна и Политика
17
Украина начинает движение к вступлению в ЕС по новой схеме
Украина начинает движение к вступлению в ЕС по новой схеме
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка после неформального заседания Совета ЕС во Львове заявил, что Украина удовлетворена достигнутой Евросоюзом договоренностью, которая разблокирует техническое движение к вступлению.
Об этом он заявил в выступлении после заседания Совета ЕС, к участию в котором он был приглашен, сообщает «Европейская правда».
Читайте также
Качка подчеркнул, что достигнутое решение позволяет Украине идти к вступлению, несмотря на венгерское вето.
«Я хочу поздравить нас с тем, что мы нашли способ, как обеспечить, чтобы процесс расширения продолжался в том же темпе, несмотря на то, что формально у нас нет единогласия (для открытия переговорных кластеров)», — заявил он.
«Есть твердое согласие 26 стран-членов, громко заявляющих о поддержке открытия кластера. Поэтому мы успешно согласовали „фронтлоудинг“ как технический, но юридически обоснованный подход к обеспечению того, чтобы Европейская Комиссия и Украина были уведомлены о позиции стран-членов относительно модальности переговоров», — заявил он.
Читайте также
По словам Качки, во Львове этот технический процесс был запущен одновременно в отношении первого, второго и шестого кластеров в предстоящих переговорах с ЕС.
«И мы также слышим от кипрского председательства, что они будут продолжать этот процесс, и мы будем готовы к открытию всех шести кластеров, как только появится политический импульс для этого», — добавил Качка.
Европейская правда также пишет, что Еврокомиссар Марта Кос и Тарас Качка объявили о согласованном плане действий Украины, который должен подтвердить готовность Украины к вступлению.
Портал приводит 10 ключевых приоритетов:
  1. Принять комплексные изменения в Уголовный процессуальный кодекс и другое законодательство для обеспечения быстрого и качественного правосудия (здесь приведен отдельный список изменений, а именно: отмена «правок Лозового» относительно автоматического закрытия производств; продление сроков давности и усиление оснований для их прерывания и остановки по делам о коррупции; усиление независимости НАБУ и САП и защита их юрисдикции от обхода и ненадлежащего влияния; расширение юрисдикции НАБУ и САП на все должности с высоким уровнем риска).
  2. Обеспечить НАБУ эффективный доступ к беспристрастным, своевременным и качественным судебным экспертизам.
  3. Провести комплексный пересмотр процедуры отбора и увольнения генерального прокурора.
  4. Восстановить отбор для назначения и перевода прокуроров на руководящие и другие прокурорские должности в Офисе генерального прокурора, в региональных и районных прокуратурах.
  5. Реформировать Государственное бюро расследований (ГБР).
  6. Назначить без задержек судей Конституционного суда и членов Высшего совета правосудия, которые прошли международную проверку.
  7. Расширить привлечение международных экспертов к конкурсной комиссии Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
  8. Принять законопроект о декларациях добродетели судей. Для Верховного Суда это включает в себя временное привлечение независимых международных экспертов.
  9. Принять Антикоррупционную стратегию и Государственную антикоррупционную программу до II квартала 2026 года.
  10. Развивать и укреплять системы внутреннего контроля против коррупции на высоком уровне.
Марта Кос пояснила, что все эти пункты необходимо выполнить для успеха вступления Украины в ЕС. «Это не новый план… Эти 10 пунктов мы определили как приоритетные, поэтому в целом многое нужно сделать во вступительном процессе», — заявила она.
По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems