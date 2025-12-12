Украина начинает движение к вступлению в ЕС по новой схеме
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка после неформального заседания Совета ЕС во Львове заявил, что Украина удовлетворена достигнутой Евросоюзом договоренностью, которая разблокирует техническое движение к вступлению.
Об этом он заявил в выступлении после заседания Совета ЕС, к участию в котором он был приглашен, сообщает «Европейская правда».
Качка подчеркнул, что достигнутое решение позволяет Украине идти к вступлению, несмотря на венгерское вето.
«Я хочу поздравить нас с тем, что мы нашли способ, как обеспечить, чтобы процесс расширения продолжался в том же темпе, несмотря на то, что формально у нас нет единогласия (для открытия переговорных кластеров)», — заявил он.
«Есть твердое согласие 26 стран-членов, громко заявляющих о поддержке открытия кластера. Поэтому мы успешно согласовали „фронтлоудинг“ как технический, но юридически обоснованный подход к обеспечению того, чтобы Европейская Комиссия и Украина были уведомлены о позиции стран-членов относительно модальности переговоров», — заявил он.
По словам Качки, во Львове этот технический процесс был запущен одновременно в отношении первого, второго и шестого кластеров в предстоящих переговорах с ЕС.
«И мы также слышим от кипрского председательства, что они будут продолжать этот процесс, и мы будем готовы к открытию всех шести кластеров, как только появится политический импульс для этого», — добавил Качка.
Европейская правда также пишет, что Еврокомиссар Марта Кос и Тарас Качка объявили о согласованном плане действий Украины, который должен подтвердить готовность Украины к вступлению.
Портал приводит 10 ключевых приоритетов:
- Принять комплексные изменения в Уголовный процессуальный кодекс и другое законодательство для обеспечения быстрого и качественного правосудия (здесь приведен отдельный список изменений, а именно: отмена «правок Лозового» относительно автоматического закрытия производств; продление сроков давности и усиление оснований для их прерывания и остановки по делам о коррупции; усиление независимости НАБУ и САП и защита их юрисдикции от обхода и ненадлежащего влияния; расширение юрисдикции НАБУ и САП на все должности с высоким уровнем риска).
- Обеспечить НАБУ эффективный доступ к беспристрастным, своевременным и качественным судебным экспертизам.
- Провести комплексный пересмотр процедуры отбора и увольнения генерального прокурора.
- Восстановить отбор для назначения и перевода прокуроров на руководящие и другие прокурорские должности в Офисе генерального прокурора, в региональных и районных прокуратурах.
- Реформировать Государственное бюро расследований (ГБР).
- Назначить без задержек судей Конституционного суда и членов Высшего совета правосудия, которые прошли международную проверку.
- Расширить привлечение международных экспертов к конкурсной комиссии Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
- Принять законопроект о декларациях добродетели судей. Для Верховного Суда это включает в себя временное привлечение независимых международных экспертов.
- Принять Антикоррупционную стратегию и Государственную антикоррупционную программу до II квартала 2026 года.
- Развивать и укреплять системы внутреннего контроля против коррупции на высоком уровне.
Марта Кос пояснила, что все эти пункты необходимо выполнить для успеха вступления Украины в ЕС. «Это не новый план… Эти 10 пунктов мы определили как приоритетные, поэтому в целом многое нужно сделать во вступительном процессе», — заявила она.
