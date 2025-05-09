У ЕС есть план на случай блокирования вступления Украины — Каллас Сегодня 18:45 — Казна и Политика

У ЕС есть план на случай блокирования вступления Украины — Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас утверждает, что у ЕС есть понимание, как действовать, если венгерское вето относительно вступления Украины не будет преодолено.

Об этом она заявила журналистам во Львове, сообщает «Европейская правда».

Каллас подчеркнула, что в Евросоюзе есть твердая уверенность в том, что двусторонние вопросы не должны тормозить вступление Украины в ЕС, и европейские структуры готовятся к возможной блокировке.

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«У нас есть план Б и план В. Но наш фокус — план А, суть которого — получить поддержку всех», — заявила она, напомнив, что ЕС ведет диалог с Венгрией по поводу снятия вето.

«У Украины есть своя домашняя работа, и ЕС также должен сделать свою домашнюю работу. И мы работаем с венгерским правительством», — добавила она.

Если компромисс не будет найден, ЕС готов действовать.

«Но если это не сработает — мы уже работаем над планом Б. Но я не буду его раскрывать. Мы еще в процессе», — заявила Каллас.

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«Процесс вступления, или, как мы его называем, процесс воссоединения — важен не только для Украины, но и для Евросоюза», — заявила журналистам глава ЕС.

Напомним, Венгрия заблокировала начало переговоров по первому кластеру вступления Украины в ЕС, требуя расширить список условий.

Ранее Каллас призвала к единству и решительности, отвечая на вопросы журналистов на саммите в Брюсселе.

Європейська правда По материалам:

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