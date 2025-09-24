Сколько украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС — опрос (инфографика) Сегодня 08:00 — Личные финансы

Сколько украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС — опрос (инфографика)

Высокий уровень поддержки евроинтеграции демонстрируют жители Киева, западных и северных областей.

Такие данные представила Transparency International Ukraine в третьей волне социологического исследования.

Подавляющее большинство украинцев (86%) считают себя информированными в процессах вступления Украины в ЕС.

При этом 25% опрошенных заявляют, что ознакомлены с ходом евроинтеграции хорошо или очень хорошо, а еще более половины (61%) указывают на определенный уровень осведомленности в этой теме.

74% граждан поддерживают вступление Украины в Европейский Союз. Наивысший уровень поддержки демонстрируют жители Киева (82%), западных (80%), северных (78%) и центральных (76%) областей, тогда как показатель поддержки на Юге и Востоке несколько ниже — 69% и 64% соответственно.

«Опрос показал, что украинцы достаточно основательно и критически относятся к евроинтеграционным процессам. При этом важно, что, упоминая о преимуществах и недостатках вступления в ЕС, граждане ориентируются не только на вещи, которые касаются их лично, такие как возможности для трудоустройства или вопросы образования и медицины, но и на общие сферы жизни государства — борьба с коррупцией, вопросы безопасности и экономического роста. И потом особенно хорошо хорошо, что после такой оценки люди все равно ЗА вступление в Евросоюз. И в этом вопросе остаются очень оптимистичными, веря, что присоединиться к европейской семье нам удастся в течение следующих 5 лет — причем такие ожидания показывает не только молодежь, но и люди постарше», — прокомментировал результаты исследования исполнительный директор TI Ukraine.

Против вступления в ЕС сейчас выступают 6% украинцев, а еще 18% пока не определились со своей позицией.

Ранее Совет ЕС согласовал единый подход помощи украинским беженцам в возвращении домой, когда закончится война. Документ также предусматривает постепенный переход для тех, кто имеет право на другие статусы проживания.

«Нужно заранее готовиться к моменту, когда украинцы смогут вернуться домой и присоединиться к восстановлению страны. Важно, чтобы возврат проходил постепенно и с акцентом на устойчивую реинтеграцию», — заявил министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дюбвад Бек.

Справка Finance.ua:

две трети (67%) людей в ЕС обеспокоены тем, что не получают справедливую заработную плату на основе своих навыков и опыта. Согласно опросу Евробарометра, опубликованному в отчете, оно колеблется от 19% в Дании до 86% в Португалии и Кипре.

Согласно данным, опубликованным Евростатом, во втором квартале 2025 года уровень вакансий в еврозоне составил 2,2%, что меньше, чем 2,4% в первом квартале 2025 года.

Туристическая страховка за границу за 5 минут — и полис у вас на email.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.