ФГВФЛ начал выплаты вкладчикам неплатежеспособного РВС Банка

Личные финансы
ФГВФЛ начал выплаты вкладчикам неплатежеспособного РВС Банка
ФГВФЛ начал выплаты вкладчикам неплатежеспособного РВС Банка
С 24 ноября 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал выплаты вкладчикам обанкротившегося АО «РВС Банк».
Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Кто и сколько возмещения получит

Выплаты производятся:
  • по договорам банковского вклада, срок действия которых истек до 4 ноября 2025 года включительно;
  • и по договорам банковского счета (текущие счета).
Вкладчики с такими договорами получат возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 4 ноября 2025 года.
Что касается вкладов в валюте, то они будут возмещаться в пересчете в гривну (по курсу НБУ по состоянию на конец дня 04 ноября 2025 года).

Как получить возмещение

Выплаты производятся через банки-агенты, подключенные к Автоматизированной системе выплат Фонда. Деньги можно получить либо в отделении одного из банков-агентов, либо дистанционно.
Дистанционные выплаты производят 6 банков-агентов:
Подробности о дистанционных выплатах можно узнать по ссылке под названием каждого банка.
Также выплату можно получить через Дію. Их проводят 5 банков-агентов Фонда:
  • ПриватБанк;
  • Укргазбанк;
  • ПУМБ;
  • Универсал Банк;
  • Идея Банк.

Получение денег в отделении банка-агента

Для получения денег в отделении вкладчику нужно иметь:
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • для физических лиц — резидентов: документ о регистрации в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков (или отметку/внесенные данные о регистрационном номере в паспорте).
Читайте также

Получение денег по доверенности

Возмещение по доверенности возможно при предоставлении представителем:
  • паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность;
  • доверенности или нотариально заверенной копии;
  • документа о регистрации в ГРФЛ — для резидентов (или соответствующей отметки/данных в паспорте).

Выплаты наследникам

Для получения средств на основании свидетельства о праве на наследство наследникам сначала необходимо предоставить в Фонд:
  • подписанное заявление о выплате гарантированной суммы возмещения;
  • заверенную личной подписью наследника вкладчика копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность наследника вкладчика, — с информацией о фамилии, имени, отчестве (при наличии), серии (при наличии), номере, наименовании или коде выдавшего документ органе, дате выдачи;
  • копию документа, выданного контролирующим органом, удостоверяющим регистрацию наследника вкладчика в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков, или копию страницы паспорта, в котором контролирующим органом сделана отметка о наличии права осуществлять любые платежи по серии (при наличии) и номеру паспорта плательщика налогов паспорта в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель, в котором территориальными подразделениями Государственной миграционной службы Украины внесена запись об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в электронном бесконтактном носителе или в паспорте проставлено слово «отказ»;
  • оригинал или нотариально заверенную копию документа, дающего право на получение возмещения на правах наследства;
  • нотариально заверенную копию доверенности — в случае обращения в Фонд представителя наследника вкладчика.
В ФГВФЛ подчеркивают, что все копии документов должны быть четкими.

Справка Finance.ua:

  • как мы сообщали ранее, 4 ноября 2025 года правление НБУ приняло решение об отнесении Акционерного общества «РВС Банк» к категории неплатежеспособных;
  • позже Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил открытый конкурс с целью выведения с рынка неплатежеспособного АО РВС Банк. Предусмотрены несколько возможных способов реализации этого процесса;
  • также мы писали, что три человека уже проявили заинтересованность в выводе с рынка неплатежеспособного РВС Банка и подали документы для получения доступа к открытому конкурсу.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныДеньги
Рассчитывайте на
