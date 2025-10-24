Как украинцам за границей оформить доверенность
Украинцы, временно проживающие за пределами страны, часто нуждаются в оформлении доверенности, чтобы кто-то мог представлять их интересы в Украине. Такой документ необходим для операций с недвижимостью и транспортом, получения наследства, социальных выплат или участия в судебных делах.
Министерство юстиции объяснило, как именно оформить доверенность за границей, чтобы она была действующей в Украине.
Сделать нотариально заверенную доверенность можно двумя путями:
- через зарубежное дипломатическое учреждение Украины — то есть посольство или консульство;
- через иностранного нотариуса в стране вашего пребывания.
Оба варианта законны, но имеют свои особенности, преимущества и недостатки.
Оформление через консульство или посольство Украины
Главное преимущество этого способа — доверенность не требует перевода или легализации, она сразу действует на территории Украины.
Как оформить документ:
- Записаться на прием через сервис э-Консул, выбрав соответствующее нотариальное действие.
- Подготовить электронный проект доверенности или список полномочий, которые вы хотите предоставить.
- Лично прибыть в учреждение с необходимыми документами: паспортом гражданина Украины (внутренним или зарубежным), регистрационным номером налогоплательщика, копией паспорта доверенного лица, документами, подтверждающими легальное пребывание в стране, другими документами в зависимости от содержания доверенности.
- паспортом гражданина Украины (внутренним или заграничным),
- регистрационным номером налогоплательщика,
- копией паспорта доверенного лица,
- документами, подтверждающими легальное пребывание в стране,
- другими документами — в зависимости от содержания доверенности.
- Оплатить консульский сбор.
После оформления доверенность регистрируется в Едином реестре доверенностей. Если у дипломатического учреждения нет доступа к реестру, регистрацию можно провести уже в Украине через государственного или частного нотариуса.
Минусы этого варианта: запись в консульство может занимать много времени, а добираться до него приходится за сотни километров. Поэтому, если документ требуется срочно, следует рассмотреть другой вариант.
Читайте также
Оформление доверенности у местного (иностранного) нотариуса
Украинцы за границей могут оформить доверенность у любого местного нотариуса. В таком случае документ составляется на иностранном языке и подчиняется законодательству страны, где он оформлен.
После этого нужно обеспечить:
- перевод доверенности на украинский язык;
- легализацию или апостилирование документа (в зависимости от страны).
В некоторых странах, например в Польше и Чехии, легализация не нужна — документы признаются автоматически.
Для других стран (США, Канада, Великобритания, большинство государств ЕС) необходимо проставить апостиль — специальный штамп, подтверждающий подлинность подписи и печати.
Обычно апостиль ставит министерство юстиции той страны, где оформлена доверенность. Некоторые нотариусы могут заказать апостиль самостоятельно — это следует уточнить заранее.
После возвращения в Украину доверенность следует перевести на украинский язык и засвидетельствовать перевод у нотариуса. После этого документ вступает в силу и может использоваться на территории Украины.
Ранее Finance.ua сообщал, какие есть требования к форме и содержанию доверенности в Украине, каков срок ее действия и кто может заверить документ.
Поделиться новостью
Также по теме
Финотчетность товарных бирж переходит в новый формат — решение НКЦБФР
НБУ пересмотрел прогноз и назвал главные риски для экономики Украины
Как украинцам за границей оформить доверенность
Средний возраст автомобилей в Украине превысил 15 лет
Правительство выделило 700 млн грн на ремонт дорог в прифронтовых областях
Из-за развития ИИ банки могут потерять миллиарды прибыли