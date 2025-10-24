Как украинцам за границей оформить доверенность Сегодня 08:25

Украинцы, временно проживающие за пределами страны, часто нуждаются в оформлении доверенности, чтобы кто-то мог представлять их интересы в Украине. Такой документ необходим для операций с недвижимостью и транспортом, получения наследства, социальных выплат или участия в судебных делах.

Министерство юстиции объяснило , как именно оформить доверенность за границей, чтобы она была действующей в Украине.

Сделать нотариально заверенную доверенность можно двумя путями:

через зарубежное дипломатическое учреждение Украины — то есть посольство или консульство;

через иностранного нотариуса в стране вашего пребывания.

Оба варианта законны, но имеют свои особенности, преимущества и недостатки.

Оформление через консульство или посольство Украины

Главное преимущество этого способа — доверенность не требует перевода или легализации, она сразу действует на территории Украины.

Как оформить документ:

Записаться на прием через сервис э-Консул, выбрав соответствующее нотариальное действие. Подготовить электронный проект доверенности или список полномочий, которые вы хотите предоставить. Лично прибыть в учреждение с необходимыми документами: паспортом гражданина Украины (внутренним или зарубежным), регистрационным номером налогоплательщика, копией паспорта доверенного лица, документами, подтверждающими легальное пребывание в стране, другими документами в зависимости от содержания доверенности. паспортом гражданина Украины (внутренним или заграничным), регистрационным номером налогоплательщика, копией паспорта доверенного лица, документами, подтверждающими легальное пребывание в стране, другими документами — в зависимости от содержания доверенности. Оплатить консульский сбор.

После оформления доверенность регистрируется в Едином реестре доверенностей. Если у дипломатического учреждения нет доступа к реестру, регистрацию можно провести уже в Украине через государственного или частного нотариуса.

Минусы этого варианта: запись в консульство может занимать много времени, а добираться до него приходится за сотни километров. Поэтому, если документ требуется срочно, следует рассмотреть другой вариант.

Оформление доверенности у местного (иностранного) нотариуса

Украинцы за границей могут оформить доверенность у любого местного нотариуса. В таком случае документ составляется на иностранном языке и подчиняется законодательству страны, где он оформлен.

После этого нужно обеспечить:

перевод доверенности на украинский язык;

легализацию или апостилирование документа (в зависимости от страны).

В некоторых странах, например в Польше и Чехии, легализация не нужна — документы признаются автоматически.

Для других стран (США, Канада, Великобритания, большинство государств ЕС) необходимо проставить апостиль — специальный штамп, подтверждающий подлинность подписи и печати.

Обычно апостиль ставит министерство юстиции той страны, где оформлена доверенность. Некоторые нотариусы могут заказать апостиль самостоятельно — это следует уточнить заранее.

После возвращения в Украину доверенность следует перевести на украинский язык и засвидетельствовать перевод у нотариуса. После этого документ вступает в силу и может использоваться на территории Украины.

